مجموعة ألف" و"بيئة" تبرمان شراكة استراتيجية لتعزيز التطور العمراني المستدام في الشارقة

الشارقة في 8 أكتوبر/وام/ أعلنت كلٌ من “بيئة ”المتخصصة بمجال الاستدامة والابتكار ومجموعة ألف المطور العقاري المميز في الدولة عن إبرام شراكة استراتيجية بهدف تبادل الرؤى وتوحيد الخبرات والمساهمة في مسيرة التطور العمراني المستدام بإمارة الشارقة التي تحتضن المقرين الرئيسيين للمجموعتين.

وتسعى "بيئة" إلى دعم مجموعة ألف لتحقيق أهدافها الخاصة بالاستدامة بها ارتكازاً إلى خبرتها الواسعة في مجال الإدارة البيئية وبما يحقق الارتقاء بجودة الحياة في مختلف مشاريعها العقارية بالشارقة فيما تقدم مجموعة ألف تحليلاتها القيّمة وخبراتها الواسعة لـ "بيئة" فيما يتعلق بمشاريعها العقارية.

وقال خالد الحريمل الرئيس التنفيذي نائب رئيس مجلس الإدارة في "بيئة" إن “بيئة” تعمل من جانبها على تطوير مجموعة من المشاريع الرائدة في المنطقة بالتعاون مع شركائنا الإقليميين والدوليين ونحن نؤمن بأن التعاون هو السبيل لتحقيق الأهداف الطموحة ومن هذا المنطلق فإن شراكتنا الاستراتيجية مع مجموعة ألف ستفتح آفاقاً جديدة وتضيف رؤى مبتكرة إلى مشاريعنا المستقبلية".

من ناحيته قال رائد النعيمي الرئيس التنفيذي لمجموعة ألف : "تعكس شراكتنا مع "بيئة" التزامنا الراسخ بتطوير مشاريع بارزة ومجتمعات استثنائية بإمارة الشارقة فاستناداً إلى خبراتنا المشتركة نسعى إلى تقديم وجهات تلبّي أرقى المعايير العالمية وتوفر قيمة طويلة الأمد مع الارتقاء بمستويات الاستدامة والعافية إلى آفاق غير مسبوقة".

وستتعاون "بيئة" مع مجموعة ألف لاعتماد أفضل الممارسات المتّبعة بالإضافة إلى مشاركة الموارد وصقل المواهب لتطوير مشاريع عالمية المستوى ضمن المشهد العمراني المستدام في إمارة الشارقة.