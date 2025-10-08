95 متحدّثا من كبار المسؤولين والخبراء و المستثمرين يشاركون بـ"منتدى الشارقة للاستثمار" 2025

الشارقة في 8 أكتوبر/وام/ يستضيف "منتدى الشارقة للاستثمار 2025" الذي يعقد يومي 22 و 23 أكتوبر الجاري نخبة من أبرز العقول الاقتصادية ورواد الأعمال العالميين في دورته الثامنة من بينهم محمد العريان المستشار الاقتصادي الأول في "أليانز" وكودي سانشيز المؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة Contrarian Thinking وراج شماني البودكاستر الأول في الهند وأحد أبرز المؤثرين في ريادة الأعمال الرقمية و أميرة سجواني العضو المنتدب في "داماك العقارية" والرئيسة التنفيذية لـ"بريبكو" وحَكم "شارك تانك دبي".

تنعقد الدورة القادمة للمنتدى في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات ضمن أجندة موحدة مع "مؤتمر الاستثمار العالمي" تحت شعار "قيادة التحول العالمي: استثمار نحو مستقبل مرن ومستدام" وبحضور أكثر من 95 متحدّثا من كبار المسؤولين والخبراء والمستثمرين فيما يزيد على 160 فعالية في ظل التوقعات باستقطاب أكثر من 10 آلاف مشارك من مختلف دول العالم.

ويُعد محمد العريان من أبرز الأصوات الموثوقة عالمياً في قضايا الأسواق والسياسات الاقتصادية و يقدّم رؤى استشرافية تربط بين تقلبات الاقتصاد العالمي والسياسات المالية والتحولات الجيوسياسية واختير ضمن قائمة مجلة "فورين بوليسي" لأفضل 100 مفكر عالمي.

ويُعرف راج شماني بأنه الصوت الريادي الأول في الهند وأحد المؤثرين القلائل الذين نجحوا في تحويل المحتوى الرقمي إلى أداة فعّالة لبناء ثقافة ريادة الأعمال ويجسّد روح الريادة الجديدة التي تنطلق من الشغف الفردي لتُحدث أثراً اقتصادياً واسعاً وتُعيد تعريف النجاح بعيداً عن القوالب النمطية التقليدية.

وتنطلق كودي سانشيز في مهمة لمساعدة مليون شخص على تحقيق الحرية المالية من خلال امتلاك مشروعات صغيرة مقاومة للأزمات والذكاء الاصطناعي ويجسد حضورها في منتدى الشارقة للاستثمار 2025 دعوة لإعادة التفكير في نماذج الاستثمار والملكية وكيف يمكن للابتكار في الأعمال الصغيرة أن يتحول إلى قوة اقتصادية كبرى تدعم استراتيجيات النمو وتفتح مسارات جديدة نحو اقتصاد أكثر مرونة واستدامة.

وتشارك في إثراء حوارات المنتدى سيدة الأعمال الإماراتية أميرة سجواني وتُعدّ من أبرز الشخصيات النسائية في مشهد ريادة الأعمال العقارية وتمثل جيلاً جديداً من القيادات التي تمزج بين الابتكار والاستراتيجية في تطوير أنماط السكن الحديثة وتجارب المعيشة الفاخرة.