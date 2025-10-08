"الاتحادية للضرائب" تعتمد 100 عملية جديدة ضمن المرحلة الـ2 لبرنامج تصفير البيروقراطية الرقمية

دبي في 8 أكتوبر/وام/ اعتمدت الهيئة الاتحادية للضرائب 100 عملية جديدة لتصفير البيروقراطية الرقمية عبر منصة "إمارات تاكس" للخدمات الضريبية الرقمية، استنادًا لمُقترحات وأفكار ساهم في بلورتها المُتعاملون والمعنيون من واقع تجاربهم الواقعية، وذلك من خلال لقاءات وورشة عمل تفاعُلية بحضور نحو 560 من المُشاركين.

جاء ذلك خلال "خلوة تصفير البيروقراطية الضريبية" التي عقدتها الهيئة في دبي، اليوم، تحت شعار "خدمات رقمية وصفر بيروقراطية"، وافتتحها سعادة خالد علي البستاني مدير عام الهيئة بحضور سعادة المهندس محمد بن طليعة رئيس الخدمات الحكومية في حكومة الإمارات ومُشاركة مجموعة من المُتعاملين وشركاء الهيئة الاستراتيجيين، بهدف تعزيز التعاون المُشترك ومناقشة أفضل السبل لتسريع وتبسيط الإجراءات، وتحديد التحديات في هذا المجال، وإيجاد حلول عملية للتغلب عليها.

وأكد سعادة خالد البستاني أهمية مُشاركة المُتعاملين وقطاعات الأعمال بأفكارهم ومُقترحاتهم للتطوير المُستدام لخدمات الهيئة، والمُساهمة في مُبادراتها لتسريع تطبيق برنامج "تصفير البيروقراطية الرقمية" الذي أطلقته القيادة الرشيدة لتسهيل حياة الناس، وتحقيق قفزة نوعية في آليات المُعاملات والإجراءات الحكومية، وتعزيز بيئة مُحفِّزة للأعمال وجاذبة للمواهب والعقول.

وقال : “نحرص على التواصل الدائم مع المُتعاملين وقطاعات الأعمال، للتعرف على آرائهم ومُساهماتهم في استمرارية الارتقاء بخدمات الهيئة وإجراءاتها، ويتم أخذ آرائهم بعين الاعتبار ونرحب دائمًا بملاحظات المعنيين وآرائهم”.

وأوضح سعادته في تصريح لـ "وام" على هامش الخلوة أن دولة الإمارات تحتل المركز الأول عالمياً في سهولة الإجراءات الضريبية، بفضل الرؤية الحكيمة لقيادتها الرشيدة، والجهود المستمرة التي تبذلها الهيئة في تبسيط العمليات وتطوير الخدمات الرقمية بما يحقق أعلى مستويات الكفاءة والرضا لدى المتعاملين ، وهذا المركز المتقدم يشكل مصدر فخر ومسؤولية في الوقت ذاته، لأن الوصول إليه لا يعني التوقف، بل يحفزنا على مواصلة التحسين والتطوير لتحقيق أفضل الخدمات الضريبية في العالم.

وأشار إلى أن مفهوم تصفير البيروقراطية لا يقتصر على التحول الرقمي فقط، موضحاً أن بعض الجهات قد تطبق خدمات رقمية لكنها لا تزال تعاني من بيروقراطية رقمية.

وقال إن التحول الرقمي ليس هدفاً بحد ذاته، بل وسيلة لتسهيل رحلة المتعامل وجعلها أكثر سلاسة وفاعلية.

وكرم عبدالله البستكي المدير التنفيذي لقطاع تقنية المعلومات بالهيئة الاتحادية للضرائب رئيس فريق تنفيذ برنامج "تصفير البيروقراطية الحكومية" مجموعة من المُتعاملين وموظفي الهيئة الذين قدموا أفكارًا واقتراحات فعَّالة أسهمت في تعزيز جهود الهيئة لتحسين خدماتها وتقديم المزيد من التسهيلات للتوسع في مُبادرات تصفير البيروقراطية في القطاع الضريبي.

وشهدت الخلوة عقد جلسات للعصف الذهني حول أثر برنامج تصفير البيروقراطية على رضا المُتعاملين، ومُقترحات لتحقيق المزيد من تحسين الخدمات، وقياس انطباعاتهم حول التحسينات التي تمت بالفعل في الفترة الأخيرة، والجاري تنفيذها.

فيما تم استعراض مُبادرات الهيئة الجديدة في إطار المرحلة الثانية لتصفير البيروقراطية الرقمية ، حيث قامت الهيئة خلال الفترة الماضية بعقد 24 لقاء وورشة عمل تفاعُلية، أسفرت عن التوصل إلى أكثر من 589 اقتراحًا تطويريًا، واعتمادًا على هذه الاقتراحات تم اعتماد أكثر من 100 "تصفير لخدماتها" عبر منصة "إمارات تاكس" الرقمية، اكتمل منها 64 عملية تصفير، وجاري استكمال بقية عمليات التصفير.

وأشارت الهيئة إلى أنه من أهم الآثار الإيجابية الملموسة للتحسينات الجديدة تقليل المُستندات المطلوبة بنسبة 53%، وتقليل الحقول بنسبة 55%، وتقليص وقت إنجاز الخدمة بنسبة 77%، حيث استخدمت الهيئة تقنيات مُبتكرة لتخفيض عدد الحقول، وتقليل التكلفة على المُتعاملين، وخفض وقت إنجاز الخدمات، فساهمت هذه الجهود في تعزيز ريادة الدولة في المجال الضريبي، حيث حققت دولة الإمارات المركز الأول عالميًا في مؤشر الضرائب وقلة البيروقراطية، ومؤشر سهولة دفع الضرائب، ومؤشر التهرب الضريبي، كما تم الحد من الاستخدامات الورقية، وتخفيض عدد المستندات المطلوبة لتنفيذ الخدمات، وتقديم تسهيلات خدمية لتحقيق أثر ملموس خلال فترات زمنية قصيرة.

