"العربية أبوظبي" تسير 3 رحلات أسبوعيا إلى دمشق

أبوظبي في 8 أكتوبر/وام/ أعلنت "العربية أبوظبي" عن إطلاق رحلات جديدة مباشرة بين أبوظبي والعاصمة السورية دمشق بمعدل ثلاث رجلات أسبوعياً أعتباراً من 28 أكتوبر الجاري.

وتنطلق الخدمة الجديدة من مطار زايد الدولي إلى مطار دمشق الدولي أيام الثلاثاء والخميس والسبت، مما يوفر للمسافرين خيارات سفر مريحة وغير باهظة التكلفة بين المدينتين.

وقال عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران إن إضافة دمشق إلى شبكة وجهات "العربية أبوظبي" المتنامية تأتي ضمن خططنا لتوسيع عملياتنا انطلاقاً من العاصمة أبوظبي وتعزيز السفر الجوي الإقليمي، مما يتيح لعملائنا مزيداً من الخيارات للوصول إلى وجهات رئيسة في منطقة الشرق الأوسط، ومع استمرارنا في تعزيز حضورنا التشغيلي من أبوظبي، نؤكد التزامنا بدعم نمو قطاعات السفر والتجارة والسياحة في المنطقة.

وتعزز هذه الرحلات الجديدة شبكة وجهات مجموعة "العربية للطيران" التي تربط بين دولة الإمارات وسوريا، حيث يمكن للمسافرين الآن السفر إلى مدينة دمشق من خلال رحلات مباشرة من الشارقة والآن من أبوظبي.