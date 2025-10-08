رابطة الإمارات للفرانشايز تستعرض خطة تمكين قطاع الامتياز التجاري

أبوظبي في 8 أكتوبر/ وام / استعرض مجلس إدارة رابطة الإمارات للفرانشايز خلال اجتماعه الثالث؛ خطة تنفيذية لتمكين روّاد الأعمال والشركات من الاستفادة من نموذج الفرانشايز بوصفه محركًا للنمو وخلق فرص العمل.

ويستند برنامج العمل القادم للرابطة إلى حزمة مبادرات عملية وتشمل إنشاء مركز تميّز للامتياز التجاري، وتنظيم ورشٍ ودوراتٍ ومعرض امتياز سنوي، وإطلاق بوابة إلكترونية شاملة للدعم والخدمات، بالإضافة إلى تأسيس مركز قانوني متخصص للاستشارات والعقود، وتمكين فئات المجتمع المختلفة، لاسيما الشباب ورواد الأعمال عبر مسارات امتياز تتناسب مع إمكاناتهم.

وعلى مستوى الفعاليات والترويج، استعرضت الرابطة برامج الأشهر القادمة، بما في ذلك المشاركة في معرض تركيا وفعاليات إندونيسيا بالتزامن مع انعقاد المجلس العالمي للفرانشايز، وإطلاق مبادرتي "ساعة الفرانشايز العالمية" و"ساعة الفرانشايز الإماراتي" لتبادل الخبرات، إلى جانب تثبيت اليوم العالمي للفرانشايز في الدولة في 10 يونيو 2026.

وأكدت نور التميمي، رئيسة رابطة الإمارات للفرانشايز، خلال اجتماع مجلس الإدارة، أن المرحلة المقبلة تتطلب مضاعفة العمل المؤسسي وتوسيع قاعدة الشراكات، منوهة بمواصلة العمل على ترسيخ مكانة الإمارات كمركز إقليمي رائد للفرانشايز من خلال إطار تنظيمي واضح، وخدمات نوعية للأعضاء، وبرامج توعية وتطوير مستمرة.

وأضافت أن الرابطة تهدف إلى جعلها منصةً مرجعية تسهم في تحفيز الاستثمار، وتمكين الشركات الوطنية، وجذب علامات تجارية عالمية نوعية، بما ينسجم مع رؤية القيادة الرشيدة.

وفي محور تنمية العضوية وتعزيز القيمة، اعتمد المجلس قائمة الأعضاء الفخريين، مع التأكيد على وضع قيمة مضافة لهذه الفئة عبر حزم خدمات ومزايا محددة، وإجراء مقابلات فردية لتحديد احتياجات كل عضو، وتوسيع الشراكات التي يمكن أن تقدمها لهم الرابطة.