"الأوراق المالية والسلع": 1100% نمو في طلبات اعتماد المؤثرين الماليين

أبوظبي في 8 أكتوبر/ وام / أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع عن قفزة قياسية في اعتماد المؤثرين الماليين، حيث سجّلت ارتفاعًا استثنائيًا بنسبة 1,100% في طلبات الاعتماد.

وأكدت الهيئة في بيان صحفي صادر اليوم أن شريحة واسعة من رواد المحتوى المالي بادرت منذ انطلاق هذه المبادرة التنظيمية الرائدة، بالتسجيل والامتثال للضوابط المعتمدة، مما يعكس إدراكهم للدور المحوري الذي يلعبونه في تعزيز الثقافة المالية، وحماية المستثمرين ورفع مستوى الوعي المالي لدى الجمهور.

وبحسب الهيئة فإن التفاعل القوي من المؤثرين الماليين يُجسد نجاحًا تنظيميًا كبيرًا يعزز ريادة الإمارات عالمياً في تطوير التشريعات المالية وإرساء معايير الحوكمة والابتكار في القطاع الرقمي.

وقال سعادة وليد سعيد العوضي، الرئيس التنفيذي للهيئة: نحن أمام مرحلة انتقالية محورية في تطور البيئة المالية الرقمية، حيث أصبح المؤثرون الماليون شركاء فاعلين في بناء بيئة استثمارية شفافة ومسؤولة.

وأكد أن الإقبال غير المسبوق على التسجيل يعكس مدى وعي الجيل الجديد من صُنّاع المحتوى المكرسين لترسيخ المصداقية وتعزيز ثقافة الامتثال والنزاهة، وتبقى الهيئة ملتزمة بدعم الابتكار وتعزيز منظومة الحوكمة للإسهام في مستقبل مالي آمن ومستدام ومرن لدولة الإمارات.

ولتعزيز مشاركة المؤثرين الماليين في هذه المبادرة بشكل أكبر، أطلقت الهيئة مجموعة من الحوافز التنظيمية عالية التأثير، بما في ذلك الإعفاء من رسوم التسجيل والتجديد والاستشارات القانونية لمدة ثلاث سنوات.

وتهدف هذه الإجراءات إلى تشجيع المشاركة الأوسع في أنشطة التمويل الرقمي ضمن إطار تشريعي مرن وقابل للتكيف.

وتُعد هذه المبادرة نموذجًا عالميًا للتكامل بين التكنولوجيا والحوكمة، مما يعزز ريادة الإمارات في صياغة مستقبل الاقتصاد الرقمي.