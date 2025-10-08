شراكة استراتيجية بين "محمد بن راشد للإسكان" و"AI Smart" لدعم أصحاب الهمم

دبي في 8 أكتوبر/ وام / وقّعت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان اتفاقية شراكة إستراتيجية مع شركة AI Smart وذلك على هامش مشاركة المؤسسة في معرض إكسبو أصحاب الهمم 2025 بهدف تعزيز جودة الحياة وتقديم حلول مبتكرة تسهم في تمكين أصحاب الهمم.

وقع الاتفاقية كل من ظلال بن قريش الفلاسي مساعد المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي في مؤسسة محمد بن راشد للإسكان والمهندس حسين عصام المدير التنفيذي لشركة AI Smart حيث أكد الطرفان التزامهما بتعزيز الشراكات الإستراتيجية التي تخدم مختلف فئات المجتمع.

وتضمنت الشراكة قيام شركة AI SMART بدعم المؤسسة من خلال تأهيل خمسة مساكن تابعة للمتعاملين من أصحاب الهمم عبر تزويدها بالمستلزمات والتقنيات الذكية التي من شأنها تسهيل حياتهم اليومية وتعزيز استقلاليتهم وتوفير بيئة سكنية أكثر شمولية واستدامة.

وأكدت المؤسسة أن هذه المبادرة تأتي انسجامًا مع رؤية القيادة الرشيدة في تمكين أصحاب الهمم وتوفير مقومات العيش الكريم لهم ضمن إطار من التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص لخدمة مختلف فئات المجتمع.

من جانبها أعربت شركة AI Smart عن اعتزازها بهذه الشراكة النوعية التي تترجم التزامها بمسؤوليتها المجتمعية، مشيرة إلى أن تسخير التقنيات الذكية في قطاع الإسكان يشكل خطوة مهمة نحو بناء مستقبل أكثر شمولًا واستدامة.

وتُعد هذه المبادرة نموذجًا رائدًا للتعاون البنّاء بين المؤسسات الوطنية والقطاع الخاص بما يحقق التكامل في الجهود الوطنية لدعم فئة أصحاب الهمم وتمكينهم من ممارسة حياتهم بأفضل طريقة ممكنة.

وأكدت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان تطلعها لمزيد من الشراكات النوعية المماثلة التي تسهم في تعزيز مسيرتها نحو تطوير خدمات إسكانية مبتكرة ومستدامة تلبي احتياجات جميع أفراد المجتمع.