الملتقى المالي العربي الثالث يختتم أعماله في طنجة

طنجة في 8 أكتوبر/ وام / اختتمت أمس في مدينة طنجة المغربية أعمال الملتقى المالي العربي الثالث لجائزة الشارقة في المالية العامة الذي نظمته دائرة المالية المركزية بالشارقة بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية تحت شعار "تجارب متميزة في تطوير المالية العامة" بمشاركة واسعة من نخبة من الخبراء الماليين والمختصين من مختلف الدول العربية.

وشهد الملتقى على مدار يومين نقاشات موسعة وجلسات متخصصة تناولت أبرز التجارب العربية الرائدة في تطوير نظم الإدارة المالية العامة وتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي وتوسيع نطاق التحول الرقمي في الأنظمة المالية كما شكّل منصة عربية فاعلة لتبادل الخبرات واستعراض الممارسات الحديثة في تطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية والاستدامة في إدارة المال العام.

وأكد الشيخ راشد بن صقر القاسمي مدير دائرة المالية المركزية بالشارقة أمين عام جائزة الشارقة في المالية العامة أن نجاح النسخة الثالثة من الملتقى عكس المكانة التي رسختها الشارقة كمنارة عربية للتميز المالي والإداري ونحن في جائزة الشارقة في المالية العامة نؤمن بأن تطوير المالية العامة لا يتحقق إلا عبر تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب العربية الناجحة وتبني الحلول المبتكرة التي تضمن كفاءة واستدامة الموارد الحكومية حيث تمثل هذه اللقاءات خطوة مهمة في بناء مستقبل مالي أكثر شفافية وكفاءة يخدم التنمية العربية المشتركة.

وفي اليوم الثاني من الملتقى ترأّس المدير الجهوي لغرفة التجارة والصناعة لجهة طنجة–تطوان–الحسيمة في المملكة المغربية أعمال الجلسة الثالثة التي خُصصت لمناقشة التحول الرقمي في الأنظمة المالية وأثره في تعزيز الكفاءة والشفافية بمشاركة عدد من الخبراء الماليين العرب الذين عرضوا تجارب بلدانهم في هذا المجال.

واستعرضت الجلسة الختامية البيان الختامي للملتقى والذي شدّد على أهمية مواصلة التعاون العربي في مجالات تطوير المالية العامة وتبادل الخبرات الناجحة بين الدول الأعضاء بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المالي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز المرونة الاقتصادية في مواجهة المتغيرات العالمية.

وأكد البيان أن جائزة الشارقة في المالية العامة التي تُنظم برعاية دائرة المالية المركزية بالشارقة أصبحت منصة عربية مرموقة لتحفيز الإبداع والابتكار في تطوير السياسات المالية العامة ودعم ثقافة التميز في إدارة الموارد الحكومية.

واختتم الملتقى بتوجيه دعوة مفتوحة لاستمرار التعاون والشراكة بين الجهات المالية العربية وتعزيز البرامج المشتركة في مجالات التدريب والرقمنة وتبادل الخبرات بما يسهم في تحقيق التميز المؤسسي وتعزيز التكامل الاقتصادي في الوطن العربي.