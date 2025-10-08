شراكة بين "دبي الخيرية" و"الإمارات لمتلازمة داون" لتمكين أصحاب الهمم

دبي في 8 أكتوبر/ وام / وقعت جمعية دبي الخيرية اتفاقية تعاون وشراكة مع جمعية الإمارات لمتلازمة داون وذلك على هامش فعاليات الدورة السابعة من معرض "إكسبو أصحاب الهمم الدولي" المقام في مركز دبي التجاري العالمي وذلك في إطار التزامها بتعزيز جودة حياة فئة أصحاب الهمم.

وتهدف الاتفاقية إلى توحيد الجهود وبناء إطار عمل مشترك يعزز تبادل الخبرات والموارد بين الطرفين ويدعم تنفيذ مشاريع ومبادرات مشتركة تصب في مصلحة ذوي متلازمة داون وأصحاب الهمم بشكل عام لاسيما في مجالات التعليم والتأهيل والدمج المجتمعي.

وقع الاتفاقية كل من مصطفى كرم نائب رئيس مجلس إدارة جمعية دبي الخيرية والدكتورة منال جعرور رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لمتلازمة داون بحضور عدد من المسؤولين من كلا الجانبين.

وقال مصطفى كرم إن هذه الشراكة تأتي تجسيداً لالتزام الجمعية الراسخ بدعم أصحاب الهمم داخل وخارج الدولة وتماشيًا مع رؤيتها الإنسانية والمجتمعية التي تهدف إلى توفير مقومات الحياة الكريمة لهم وتمثل خطوة نحو تحقيق رؤية دولة الإمارات لدمج وتمكين أصحاب الهمم، مؤكدًا أهمية التعاون بين القطاع الخيري والمؤسسات المتخصصة.

من جانبها ثمنت الدكتورة منال جعرور جهود جمعية دبي الخيرية في دعم أصحاب الهمم من ذوي متلازمة داون ودعم مبادراتهم التي تهدف إلى تمكينهم ودمجهم الشامل في المجتمع وتسليط الضوء على قدراتهم وإبداعهم وتضمن الاستدامة لمشاريعهم.