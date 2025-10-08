محمد بن حمدان بن زايد يشهد جانباً من سباق "الثنايا" ضمن الجولة الختامية لـ"مهرجان العين"

أبوظبي في 8 أكتوبر/ وام / شهد الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان جانباً من فعاليات سباق الثنايا ضمن الجولة الختامية للنسخة الأولى من مهرجان العين لسباقات الهجن.

وأكد الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان دعم القيادة الرشيدة المتواصل للفعاليات التراثية التي ترسِّخ التقاليد الإماراتية الأصيلة، وتعزِّز حضورها في المجتمع.

وأشاد بأهمية الحدث الذي يُعَدُّ استمراراً لجهود الحفاظ على التراث الإماراتي، من خلال تعزيز رياضة سباقات الهجن ودعم تطوُّرها واستدامتها.

ولفت إلى دور الحدث في تثقيف الأجيال الناشئة بالتراث الإماراتي المرتبط بالإبل، ما يسهم في الحفاظ عليه لمُربّي الإبل ومُلاكها وعشّاق رياضاتها في المستقبل.