"الشارقة للإعلام" تشارك في معرض "ميبكوم 2025" بمدينة كان الفرنسية

الشارقة في 8 أكتوبر/ وام / تشارك مدينة الشارقة للإعلام “شمس” في المعرض الدولي للمحتوى التلفزيوني والترفيهي “ميبكوم 2024” الذي يقام في مدينة كان الفرنسية خلال الفترة من 13 إلى 16 أكتوبر الحالي بمشاركة نخبة من المؤسسات والشركات العالمية العاملة في مجالات الإنتاج الإعلامي وصناعة الترفيه.

وتستعرض "شمس" خلال مشاركتها أحدث مشروعاتها الإعلامية القادمة وفي مقدمتها مشروع “استديوهات شمس”، الذي يشكل منصة متكاملة للإنتاج السينمائي والتلفزيوني بما يمتلكه من بنية تحتية متطورة وتقنيات حديثة وخدمات إنتاج شاملة تسهّل على الشركات والمؤسسات تنفيذ أعمالها الإبداعية في بيئة احترافية داخل إمارة الشارقة.

وقال راشد عبدالله العوبد مدير عام مدينة الشارقة للإعلام “شمس” إن المشاركة في معرض “ميبكوم 2025” تأتي ضمن إستراتيجيتنا الرامية إلى تعزيز حضور الشارقة على خريطة الإنتاج الإعلامي العالمي وتسليط الضوء على المقومات الكبيرة التي تمتلكها الإمارة في هذا القطاع الحيوي.

وأضاف : نسعى من خلال هذه المشاركة إلى فتح آفاق جديدة للتعاون مع الشركات والمؤسسات العالمية واستقطاب المشروعات الإنتاجية التي تساهم في دعم الاقتصاد الإبداعي للإمارة مؤكدا حرص “شمس” على أن تكون مركزاً جاذباً لصنّاع المحتوى والمبدعين من مختلف أنحاء العالم.

ويُعد معرض "ميبكوم" أحد أبرز المنصات العالمية في صناعة المحتوى التلفزيوني والترفيهي حيث يجمع تحت مظلته كبريات الشركات المنتجة والموزعة وصنّاع القرار في هذا القطاع وتوفر المشاركة فيه فرصة مثالية لمدينة الشارقة للإعلام لاستعراض مشروعاتها المستقبلية وبناء شراكات إستراتيجية تسهم في تعزيز مكانة الإمارة كمحور إقليمي وعالمي في صناعة الإعلام والإنتاج الإبداعي.