الحلقة التسجيلية الثالثة من “شاعر المليون” تستعرض منافسات "جولة الأردن"

أبوظبي في 8 أكتوبر/ وام / خصص برنامج "شاعر المليون" الذي تنتجه هيئة أبوظبي للتراث الحلقة التسجيلية الثالثة التي تم بثها أمس لمنافسات "جولة الأردن" التأهيلية للموسم الثاني عشر من البرنامج الذي تنتجه هيئة أبوظبي للتراث، تحت شعار “قصيدنا واحد”.

وقدمت الحلقة تغطية شاملة لمقابلات لجنة التحكيم التي أُجريت في العاصمة عمان على مدار يومي 9 و10 سبتمبر الماضي، بمشاركة 110 شعراء من عدة دول عربية، بينهم سبع شاعرات.

وأسفرت المقابلات عن إجازة 103 شعراء، وشهدت تأهل الشاعر وضاح الكايد العدوان مباشرة إلى مرحلة "المئة" بعد حصوله على البطاقة الذهبية من الدكتور غسان الحسن عضو لجنة التحكيم.

وشهدت جولة عمّان حضور عشرات الشعراء القادمين من مختلف محافظات الأردن، وعدد من الدول العربية، منها السعودية والكويت واليمن وسوريا والعراق وتونس، حيث وقفوا أمام لجنة التحكيم لتقديم قصائدهم.

وأكدت لجنة تحكيم البرنامج أن جولة الأردن قدّمت محتوى نوعيًّا يعكس غنى التجربة الشعرية في المملكة، فيما عبّر الشعراء عن أثر البرنامج في إبراز حضور الشاعر الأردني على الساحة العربية.

واستضاف بودكاست "شاعر المليون" نجوم المواسم السابقة من البرنامج، أنور الهقيش الصخري، مجد الخماسية، ومتعب النصار، حيث ناقشوا أهمية حضور الشاعر المستمر أمام الجمهور، مؤكدين أن الشاعر لا يولد شاعرًا بالفطرة، بل تتشكل موهبته بالممارسة والتجربة.

وتحدث النجوم عن دور "شاعر المليون" في تعزيز انتشارهم وتطورهم الشعري، مشيرين إلى ثراء التجربة الشعرية التي يقدمها البرنامج.

وعبر الشعراء الذين لم يحالفهم الحظ في التأهل عن امتنانهم لخوض تجربة المقابلة أمام اللجنة، مشيرين إلى أن الملاحظات النقدية الدقيقة التي تلقوها شكلت حافزا حقيقيا لتطوير أدواتهم الشعرية وصقل موهبتهم، مؤكدين أن التجربة بحد ذاتها تعد مكسبا مهما وخبرة نوعية تمنحهم الثقة والاستعداد للمشاركة في المواسم القادمة من البرنامج.