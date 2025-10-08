اعتماد ألعاب النسخة الخامسة لـ"شاطئية كلباء"

الشارقة في 8 أكتوبر/ وام / اعتمدت اللجنة المنظمة لدورة كلباء للألعاب الشاطئية في اجتماعها الذي عقد اليوم ألعاب النسخة الخامسة التي ستقام في نوفمبر المقبل.

حضر الاجتماع عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي وعبدالملك محمد جاني نائب رئيس المجلس رئيس اللجنة المنظمة والدكتور ياسر عمر الدوخي مدير الدورة ورؤساء اللجان الفرعية وأعضاء مكتب الإشراف العام.

واطلعت اللجنة على سير العمل في اللجان المختلفة واعتمدت الجدول الزمني والفئات السنية التي ستشملها منافسات الدورة وقررت اعلان كل تفاصيلها والفعاليات والانشطة الترفيهية المصاحبة لها خلال مؤتمر صحفي سيعقد في 22 من أكتوبر الحالي.

وأكد عيسى هلال أن دورة كلباء للألعاب الشاطئية أكثر من مجرد دورة حيث رسخت مكانتها في قلوب أهل الإمارة بشكل عام وأهل كلباء بشكل خاص وينتظرها الكل سنويا بشغف وبفضل ما يتوفر لها من رعاية كريمة من سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، مثنيا على الخطة العامة للترتيبات التي ستقوم بها اللجنة المنظمة إضافة لمهام اللجان الفرعية متمنيا التوفيق للجميع في تنظيم نسخة مميزة بكل المقاييس تخطف الأضواء وتواصل النجاحات.