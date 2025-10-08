حكومة الشارقة ترسخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للتميُّز الرقمي في "جيتكس 2025

الشارقة في 8 أكتوبر/ وام / تشارك دائرة الشارقة الرقمية في معرض جيتكس العالمي 2025 الذي يُقام خلال الفترة من 13 حتى 17 أكتوبر الحالي في مركز دبي التجاري العالمي وذلك عبر جناح موحّد يضم 20 جهة حكومية تستعرض 14 مشروعاً ومبادرة مبتكرة تجسّد شعار "تكامل تقني محوره الإنسان" الذي تحمله المشاركة هذا العام وترسخ مكانة الشارقة محلياً وعالمياً كمدينة رائدة في التميُّز الرقمي.

جاء الإعلان خلال الملتقى التحضيري لحكومة الشارقة الذي عقدته دائرة الشارقة الرقمية اليوم في منطقة الجادة بحضور الشيخ سعود بن سلطان القاسمي مدير عام الدائرة والمهندسة لمياء الحصان الشامسي مدير الدائرة وممثلي الجهات الحكومية المشاركة وذلك في إطار الاستعدادات التنظيمية والإعلامية لتوحيد الجهود وتقديم صورة متكاملة لحضور الشارقة في هذا الحدث التقني.

وأكد الشيخ سعود بن سلطان القاسمي أن مشاركة حكومة الشارقة في هذا الحدث العالمي ستكون استثنائية تصنع عبرها الجهات المشاركة الأثر المرجو الذي رسمت ملامحه زيارة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة إلى دائرة الشارقة الرقمية لدى اعتماده برنامج الشارقة للتكامل الرقمي وخطته التنفيذية مشيراً إلى أن جناح الشارقة سيسلط الضوء على النقلات النوعية التي حققتها الإمارة على مستوى التحوُّل الرقمي لخدمة الإنسان والتي أثنى عليها سموه خلال زيارته.

وأشار إلى أن شعار مشاركة هذا العام يجسّد التزام حكومة الشارقة بتحقيق رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز مكانة الإمارة كمركز رائد عالمياً للابتكار والتكامل الرقمي وتقديم نموذج متفرد في تطوير الخدمات الحكومية المترابطة التي تسهم في تعزيز الرفاهية في المجتمع والارتقاء بتجربة المتعاملين.

وأضاف أن الخدمات التي ستستعرضها الشارقة في جناحها تؤكد حرص الشارقة على مواصلة الابتكار لتحقيق التنمية المستدامة انسجاماً مع إستراتيجيات الدولة وطموحاتها منوّهاً أن هذه المشاركة تمثّل فرصة لإبراز التطورات التقنية والخدمات المتقدمة التي تقدمها الإمارة وبناء شراكات محلية ودولية تعزز حضور الشارقة على خارطة الابتكار العالمي.

وتركز مشاركة حكومة الشارقة في معرض جيتكس العالمي 2025 على التعريف بقصص نجاحها في التحوّل الرقمي وتوظيف الذكاء الاصطناعي بهدف تعزيز مكانة الإمارة إقليمياً وعالمياً كمركز رائد للابتكار وتبنّي التقنيات المتقدمة لتوفير خدمات نوعية تلبي احتياجات الأفراد والمؤسسات والمجتمع وتُسهم في الارتقاء بجودة الحياة كما تسعى المشاركة إلى تسليط الضوء على الخدمات الرقمية التي من شأنها رفع مستوى رضا المتعاملين إضافة إلى تحفيز القطاعين الحكومي والخاص على بناء شراكات استراتيجية محلية وعالمية لدعم مسيرة الإمارة نحو التميز في الحوكمة الرقمية.

وناقش الملتقى خطط التنسيق الإعلامي وتوحيد الرسائل الرسمية ودور اللجنة الإعلامية إضافة إلى استعراض التصور العام لتصميم جناح حكومة الشارقة في المعرض وخطوات تسجيل العارضين والزوار وقنوات التواصل الرسمية إلى جانب تقديم لمحة عن المراسم والإجراءات التنظيمية للمعرض والتعليمات الخاصة بالتغطية الإعلامية كما تناول متطلبات الجهات المشاركة وآليات التعاون المشترك لضمان مشاركة نوعية تسلط الضوء على إنجازات حكومة الشارقة في مجالات التحول الرقمي والابتكار الحكومي.

واختُتم الملتقى بتأكيد حرص حكومة الشارقة على المشاركة السنوية في معرض جيتكس العالمي 2025 بوصفه أكبر معرض للتنقية والذكاء الاصطناعي والشركات الناشئة في العالم ويمثل منصة محورية تفتح آفاقاً رحبة لتعزيز مكانة الإمارة ودورها الريادي في رسم ملامح المستقبل الرقمي.