افتتاح النسخة الأولى من "معرض الشرق الأوسط لمستحضرات التجميل" في الشارقة

الشارقة في 8 أكتوبر/ وام / انطلقت اليوم بمركز إكسبو الشارقة فعاليات النسخة الأولى من "معرض الشرق الأوسط لمستحضرات التجميل 2025" الذي ينظمه المركز بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة بمشاركة أكثر من 200 علامة تجارية محلية وعالمية متخصصة في عالم الجمال والإبداع والابتكار ويستمر حتى 12 أكتوبر.

افتتح الفعاليات سعادة عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة رئيس مجلس إدارة مركز إكسبو الشارقة بحضور سعادة وليد عبد الرحمن بوخاطر النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة الغرفة وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة وسعادة محمد أحمد أمين العوضي مدير عام الغرفة وسعادة سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، وعدد من كبار المسؤولين وأعضاء السلك الدبلوماسي وممثلي قطاع صناعة وتجارة مستحضرات التجميل.

وتجوّل الحضور بين أجنحة المعرض التي امتدت على مساحة عرض تزيد على 2,000 متر مربع حيث استمعوا إلى شرح مفصل من العارضين حول أحدث ابتكاراتهم ومنتجاتهم التي يتجاوز عددها 5,000 منتج تغطي مختلف مجالات التجميل والعناية الشخصية.

وأكد سعادة عبدالله سلطان العويس أن دعم الغرفة لـ "معرض الشرق الأوسط لمستحضرات التجميل" يسهم في ترسيخ مكانة الشارقة ودولة الإمارات وريادتها العالمية في قطاع المعارض التي تشكل محركًا رئيسيًا يدعم مستهدفات التنويع الاقتصادي للدولة موضحًا أن المعرض يتميز بكونه بوابة لأحد أسرع أسواق مستحضرات التجميل نمواً في العالم قياسًا بتوقعات وصول حجم سوق منتجات التجميل والعناية الشخصية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا إلى 28.30 مليار دولار بحلول عام 2028.

من جانبه قال سعادة سيف محمد المدفع إن المعرض منصة للأعمال ووجهة متميزة لعشاق الجمال من خلال عرض أفخم المستحضرات وأحدث الابتكارات من كبرى بيوت التجميل في العالم لتلبية تطلعات الخبراء والمستهلكين على حد سواء مضيفًا أن المعرض في نسخته الأولى مصمم ليكون ملتقى دوليًا يجمع لأول مرة تحت سقف واحد كبرى الشركات وأبرز المبتكرين والمصممين من مختلف أنحاء العالم ليوفر بيئة أعمال عالمية خصبة لعقد الصفقات وبناء الشراكات الإستراتيجية.

ويستضيف المعرض أكثر من 8 قطاعات متخصصة تشمل كافة جوانب صناعة مستحضرات التجميل حيث تغطي المعروضات احتياجات المهتمين بالجمال بدءاً من مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة والشعر وصولاً إلى العطور والمنتجات العضوية.

وسجل المعرض حضوراً لافتاً للعلامات التجارية والمواهب الإماراتية من خلال منصة أطلقتها غرفة الشارقة بهدف دعم وتمكين رواد الأعمال في قطاع التجميل تجسيداً لأحد أهدافه الرئيسية في دعم المبدعين المحليين وتسليط الضوء على مشاريعهم الرائدة في هذا القطاع وضمت المنصة في انطلاقتها الأولى 6 رواد ورائدات أعمال الذين أشادوا بأهمية الحدث ودوره في توفير فرصة مثالية لهم لتعزيز نمو أعمالهم وعرض منتجاتهم التي تمزج بين التراث الثقافي وأحدث الابتكارات أمام شريحة واسعة من الجمهور.

ويشهد الحدث على مدار أيامه أكثر من 150 عرضًا حيًا للمكياج وتقنيات الجمال الحديثة بإشراف نخبة من الخبراء العالميين كما يمثل المعرض منصة حيوية لإطلاق المنتجات الجديدة مما يمنح العلامات التجارية فرصة فريدة لاختبار السوق وتقديم أحدث ابتكارات العناية بالبشرة أمام جمهور واسع من المهتمين والمحترفين.

وشهد اليوم الأول من المعرض إقبالاً كبيراً من الزوار حيث يتيح المعرض لهم فرصة لحضور ورش عمل تعليمية والحصول على استشارات مجانية من خبراء التجميل والاستفادة من خصومات حصرية على مجموعة واسعة من المنتجات.