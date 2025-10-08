تعادل منتخبي عمان وقطر في الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم لكرة القدم

الدوحة في 8 أكتوبر/ وام / تعادل منتخبا عمان وقطر اليوم بدون أهداف في المباراة التي جرت بينهما على استاد جاسم بن حمد بالعاصمة القطرية الدوحة، ضمن منافسات المجموعة الأولى من الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم 2026.

وسيلتقي منتخبنا الوطني مع نظيره العماني يوم السبت المقبل 11 أكتوبر، ثم مع نظيره القطري يوم الأربعاء الموافق 14من الشهر نفسه، ضمن المنافسات المؤهلة لكأس العالم.