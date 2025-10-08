مشاركون: منتدى الجوائز العربية منصة فاعلة لتوحيد الجهود العربية

دبي في 8 أكتوبر/ وام / أكد عدد من المشاركين في الدورة الخامسة لمنتدى الجوائز العربية، الذي تستضيفه جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، أن المنتدى يشكل منصة فاعلة لتوحيد الجهود العربية في تطوير منظومة الجوائز، وترسيخ ثقافة التميز والإبداع، مشيدين بإطلاق “منصة الجوائز العربية” كخطوة نوعية تسهم في تعزيز مكانة الجوائز العربية عالمياً.

وقال سعادة جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة إن المنتدى يجسد روح التعاون العربي في مجال الجوائز، حيث ارتفع عدد الجوائز المشاركة من 24 إلى أكثر من 34 جائزة، مشيراً إلى أن هذا التجمع يسهم في رفع مستوى الجوائز العربية لتنافس نظيراتها العالمية من حيث المعايير والشفافية والتميز المؤسسي.

وأضاف أن منصة الجوائز العربية تشكل إنجازاً مهماً، إذ تجمع للمرة الأولى الجوائز العربية في موقع واحد يتيح التعرف على قيمتها وشروطها، ويمنح الباحثين والمرشحين فرصة الوصول إلى المعلومات بسهولة.

من جانبه، قال الدكتور هنري العويط، المدير العام لمؤسسة الفكر العربي إن إطلاق منصة الجوائز العربية يمثل مبادرة رائدة تجمع للمرة الأولى كل المعلومات المتعلقة بالجوائز العربية في مختلف الدول والمجالات على موقع إلكتروني واحد.

وأضاف أن المنصة تقدم بيانات شاملة حول الجهات المانحة، وقيمة الجوائز، وشروط الترشيح، والفئات المستهدفة، مما يسهل على الباحثين والإعلاميين والمرشحين الوصول إلى المعلومات الدقيقة والموثوقة.

ولفت إلى أن هذه الخطوة تعزز الشفافية وتشجع على الإبداع والتنافس الإيجابي بين المبدعين العرب.

وأكد علي مشاقبة، مدير جائزة الملك عبدالله الثاني للإبداع أن المنتدى يعكس روح التعاون العربي في خدمة التميز والابتكار، معتبرا أن هذا الحدث الذي يجمع الجوائز العربية الكبرى تحت مظلة واحدة يعزز تبادل الخبرات بين المؤسسات المانحة ويفتح آفاقاً للتنسيق المشترك في مجالات التحكيم والمعايير والتكريم.

وأضاف أن إطلاق المنصة الموحدة سيحدث نقلة نوعية في توثيق الجوائز وتوسيع حضورها، بما يسهم في دعم الإبداع العربي والاحتفاء بالمتميزين في مختلف المجالات.

وأوضح أن جائزة الملك عبدالله الثاني للإبداع، وهي الجائزة الأردنية الرسمية الوحيدة على مستوى الوطن العربي، تركز على مجالات الأدب والعلوم والمدينة العربية، وتعمل على إبراز المبدعين العرب وتسليط الضوء على إنجازاتهم بما يعكس صورة مشرقة عن الفكر والإبداع في العالم العربي.