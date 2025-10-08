جامعة الذيد تشارك في إكسبو أصحاب الهمم

دبي في 8 أكتوبر / وام / تشارك جامعة الذيد، ممثلة بمركز الإرشاد الطلابي، في فعاليات "إكسبو أصحاب الهمم" المقام في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة واسعة من مؤسسات وجهات محلية ودولية متخصصة في دعم وتمكين ذوي الإعاقة.

وتأتي هذه المشاركة تجسيدًا لرؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رئيس جامعة الذيد، في تعزيز دمج وتمكين الطلبة من ذوي الإعاقة في مختلف المؤسسات التعليمية، وترسيخ مبدأ الشمولية والعدالة في البيئة الجامعية، بما يسهم في بناء مجتمع أكاديمي يتسع للجميع ويحتضن التنوع ويعزز فرص النجاح والتميز لكل طالب وطالبة.

وأكدت سعادة الدكتورة عائشة بوشليبي، مديرة الجامعة، أن هذه المشاركة تمثل منصة مهمة للتواصل مع مؤسسات المجتمع والشركات المتخصصة في مجال أصحاب الهمم، واستكشاف فرص التعاون وتبادل الخبرات، بما يسهم في تطوير مستوى الخدمات المقدمة للطلبة داخل الجامعة وخارجها، وترسيخ مكانة جامعة الذيد كصرح أكاديمي داعم وشامل لجميع الطلبة.

وتأتي مشاركة الجامعة بهدف تسليط الضوء على جهودها المستمرة في دعم الطلبة من ذوي الإعاقة من خلال منظومة متكاملة من الخدمات التي يقدمها مركز الإرشاد الطلابي، حيث يحرص المركز على تقديم الإرشاد النفسي الفردي والجماعي لمساندة الطلبة على مواجهة التحديات المختلفة وتحقيق التوازن النفسي والاجتماعي، كما يعمل على تقديم الدعم الأكاديمي عبر خطط دراسية مخصصة تأخذ بعين الاعتبار القدرات والاحتياجات الفردية للطلبة من ذوي الإعاقة، مع توفير تسهيلات داخل القاعات الدراسية وخلال فترة الاختبارات، كتمديد الوقت وتخصيص مرافقين أكاديميين وأماكن مناسبة لتقديم الاختبارات.

وحرصًا على تسهيل العملية التعليمية، يتم توفير خدمات مساندة مثل الترجمة إلى لغة الإشارة وإتاحة المواد التعليمية بصيغة صوتية أو بطريقة برايل للطلبة المكفوفين، بالإضافة إلى التنسيق مع جهات خارجية متخصصة لتأمين خدمات صحية وتأهيلية داعمة، عند الحاجة، بما يضمن تكاملاً في الرعاية والخدمات المقدمة.