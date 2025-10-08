بلدية الشارقة تفتتح مركز كلباء للياقة الطبية

الشارقة في 8 أكتوبر/ وام / افتتحت بلدية مدينة الشارقة بالتعاون مع بلدية مدينة كلباء اليوم مركز كلباء لفحص اللياقة الطبية الأول لتقديم خدمات الفحص الطبي لشريحة واسعة من المجتمع بما ينسجم مع أهداف تعزيز منظومة الصحة العامة في الإمارة، وتقديم خدمات ذات كفاءة وجودة عالية.

حضر الافتتاح الشيخ هيثم بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بمدينة كلباء وعبيد سعيد الطنيجي مدير عام بلدية مدينة الشارقة وعدد من كبار المسؤولين.

وأكد عبيد سعيد الطنيجي أن افتتاح المركز يجسد حرص البلدية على التوسع في مراكز اللياقة الطبية وانتشارها الجغرافي في مختلف مدن ومناطق مدينة الشارقة لتعزيز جودة الحياة الصحية واستدامتها وتقديم خدمات طبية وفق أفضل المواصفات وبإشراف كادر طبي من أصحاب الخبرة والكفاءة لإجراء عمليات الفحص والتحليل باستخدام أجهزة ومعدات حديثة ومتطورة تعطي نتائج دقيقة خلال وقت قياسي في ظل التحول الرقمي لتقديم الخدمات وإنجازها.

يشار إلى أن المركز مجهز بكادر طبي متميز ومعدات حديثة ومتطورة لتقديم الخدمة بجودة عالية إذ يقدم المركز حالياً خدمات الفحص الطبي للإقامة وإصدار بطاقات الصحة المهنية للعاملين في المنشآت ذات العلاقة بالصحة العامة وسيتم التوسع في تقديم الخدمات الأخرى تدريجياً وفق الخطط المتبعة وتتسم رحلة المتعامل بالسهولة والسرعة لإنجاز الخدمة.

وعلى هامش الافتتاح استعرضت بلدية مدينة الشارقة مركبة قياس جودة الهواء التي تم تدشينها بهدف مراقبة جودة الهواء في مختلف مناطق المدينة بشكل دقيق ومستمر وتقديم نتائج دقيقة تساهم في اتخاذ القرارات المناسبة والمتابعة اللازمة لرصد أية متغيرات في جودة الهواء والعمل.