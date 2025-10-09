البرلمان العربي يرحب بتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

القاهرة في 9 أكتوبر/ وام/ رحّب معالي محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، بتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، باعتباره خطوة مهمة نحو وقف نزيف الدم وإحلال السلام العادل والشامل، مؤكدا أن هذا الاتفاق يمثّل انتصارا لصوت الحكمة والعقل، وانحيازًا لقيم الإنسانية والشرعية الدولية.

وأشاد اليماحي، في بيان له اليوم ، بالجهود الدولية والإقليمية التي بُذلت للوصول إلى هذا الاتفاق ، مثمنًا الدور المحوري لمصر وقطر وتركيا، والذي أسهم في تيسير الحوار وتقريب وجهات النظر بين الأطراف.كما أشاد بالجهود الكبيرة التي بذلها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لوقف إطلاق النار، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

وأشار رئيس البرلمان العربي، إلى أن هذا الاتفاق يجب أن يكون بدايةً لمسار شامل لإعادة الإعمار وتحقيق العدالة، وإنهاء معاناة المدنيين، وضمان عدم تكرار المآسي الإنسانية التي خلفتها الحرب، داعيا جميع الأطراف إلى الالتزام ببنود الاتفاق والعمل على تنفيذها، داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته للضغط على إسرائيل للالتزام ببنود الاتفاق وتنفيذها، ووقف جميع إجراءاته الأحادية التي تنتهك القانون الدولي وفي مقدمتها وقف الاستيطان وإرهاب المستوطنين، والاعتداء على المقدسات، وحجز أموال الضرائب الفلسطينية.

وأكد استمرار البرلمان العربي في دعمه للقضية الفلسطينية ولحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة، مؤكدًا استعداد البرلمان العربي الكامل لدعم أي جهد عربي أو دولي يُسهم في ترسيخ السلام العادل والدائم، وإعادة الأمل للشعوب التي عانت من ويلات الصراع.

