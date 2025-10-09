رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس أوغندا بذكرى استقلال بلاده

أبوظبي في 9 أكتوبر/ وام/ بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، برقية تهنئة إلى فخامة يويري كاغوتا موسيفيني رئيس جمهورية أوغندا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة يويري كاغوتا موسيفيني.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي روبينا نابانجا رئيسة وزراء جمهورية أوغندا.