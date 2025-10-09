غرفة تجارة دبي تنظم "منتدى مسؤولية الأعمال"

دبي في 9 أكتوبر /وام/ نظمت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، منتدى مسؤولية الأعمال، بهدف بحث السبل الكفيلة بتعزيز التزام الشركات بالمسؤولية الاجتماعية وتطوير مبادرات دعم المجتمع، وتوسيع نطاق الأثر الإيجابي للقطاع الخاص واستعراض أفضل الممارسات والخبرات.

وأوضحت الغرفة في بيان صحفي صادر اليوم، أن المنتدى يأتي ضمن إطار فعاليات مبادرة "الاستدامة 365" التي ينظمها مركز أخلاقيات الأعمال التابع للغرفة من 6 حتى 30 أكتوبر الجاري، واستقطب الحدث 124 مشاركاً من شركات عاملة في مجموعة متنوعة من القطاعات.

ووفر المنتدى منصة حيوية لإجراء حوارات معمقة، واستعرض مبادرات غرفة تجارة دبي، ودورها في توسيع نطاق التفاعل المؤسسي لتعزيز دور الأعمال المسؤولة من خلال البرامج التي يقدمها مركز أخلاقيات الأعمال.

وشهد المنتدى جلسات حوارية ونقاشات معمقة، وشارك في فعالياته متحدثون من مؤسسة "دي بي ورلد الخيرية"، وفرجان دبي، وجمعية الإمارات للطبيعة بالتعاون مع الصندوق العالمي للطبيعة، ومؤسسة دبي للمساهمات المجتمعية "جود".

وناقش المنتدى مجموعة واسعة من المواضيع شملت مجالات صحية، وثقافية، إلى جانب الأعمال الخيرية العالمية، والتي أكدت بمجملها على أهمية العطاء الإستراتيجي المنظم كأداة فعّالة للتأثير الإيجابي على المجتمع.

وتناولت المناقشات أيضاً أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص لتوسيع نطاق العمل الهادف على مستوى العالم، فيما أكد المشاركون على ضرورة تبني نهج محلي شامل يسهم في بناء مجتمعات مترابطة.

