"الرياضات الإلكترونية" يشارك في بطولة غرب آسيا بالأردن

دبي في 9 أكتوبر/ وام/ أعلن اتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية، عن المشاركة في بطولة غرب آسيا لكرة القدم الإلكترونية والمقررة في العاصمة الأردنية عمان خلال الفترة من 10 إلى 11 أكتوبر الجاري، ويمثل المنتخب الوطني اللاعب عادل الملا.

ويتواجد منتخبنا الوطني في المجموعة الأولى التي تضم منتخبات الأردن، والبحرين، وعمان، والعراق.