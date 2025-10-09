الرئيس الإقليمي لـ" رابطة العلامات التجارية الدولية": افتتاح مكتب دبي يعزز ريادة الإمارات في الابتكار

دبي في 9 أكتوبر/ وام/ أكد تشارلز شعبان، الرئيس الإقليمي للرابطة الدولية للعلامات التجارية (INTA) في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن افتتاح المكتب الإقليمي للرابطة في دبي يمثل محطة مفصلية في إستراتيجيتها العالمية لتعزيز حضورها الإقليمي ودعم منظومة الابتكار وحماية حقوق الملكية الفكرية في الأسواق الناشئة.

وقال إن افتتاح المكتب يمكن الرابطة من خدمة أعضائها البالغ عددهم 837 عضواً من 263 مؤسسة في المنطقة، وتوسيع نطاق التعاون مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية لتعزيز بيئة الاقتصاد القائم على المعرفة.

وأوضح في تصريح لوكالة أنباء الإمارات / وام / تزامناً مع افتتاح المكتب مطلع الأسبوع الجاري في مركز دبي المالي العالمي، أن اختيار دبي مقراً للمكتب الجديد جاء لما تمتاز به من بنية تحتية متقدمة، ودعم حكومي قوي لتطوير التشريعات الخاصة بالملكية الفكرية، وموقعها الإستراتيجي الذي يجعلها مركزاً محورياً لربط الأسواق الإقليمية والعالمية، مشيرا إلى أن الرابطة ترتبط بشراكات وثيقة مع وزارة الاقتصاد والسياحة وغرف دبي وجمعية الإمارات للملكية الفكرية.

وأضاف أن الرابطة تسعى من خلال المكتب الجديد إلى تعزيز جهود مكافحة السلع المقلدة وتطوير آليات الحوكمة الرقمية ودعم الدول الأعضاء في إعداد إستراتيجيات وطنية للملكية الفكرية، لافتاً إلى أن مصر والمملكة العربية السعودية كانتا من أوائل الدول التي أطلقت مثل هذه الإستراتيجيات في المنطقة.

وأشار إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي يبلغ ناتجها المحلي الإجمالي نحو 5.2 تريليون دولار، تمثل سوقاً حيوياً لحماية العلامات التجارية وتطوير الاقتصاد الإبداعي، حيث من المتوقع أن تنمو قاعدة المستهلكين من 768 مليار دولار خلال عام 2023 إلى 1.4 تريليون دولار بحلول عام 2032، مدفوعة بالتنوع الاقتصادي في قطاعات الرعاية الصحية والطاقة والتقنيات المالية والاتصالات.

وأكد شعبان أن افتتاح المكتب في دبي يأتي في وقت تشهد فيه المنطقة تحولاً متسارعاً نحو الابتكار والتنويع الاقتصادي، ما يجعل حماية الملكية الفكرية عاملاً أساسياً لجذب الاستثمارات وتحفيز ريادة الأعمال، مشيراً إلى أن المكتب سيلعب دوراً محورياً في الإعداد للاجتماع السنوي للرابطة المقرر عقده في دبي عام 2029، والذي سيشكل منصة عالمية لتبادل الخبرات واستعراض أفضل الممارسات في مجالات الابتكار وحماية الأصول غير الملموسة.