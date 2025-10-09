حاكم رأس الخيمة يهنئ الرئيس المصري بفوز خالد العناني بمنصب المدير العام لـ"اليونسكو"

رأس الخيمة في 9 أكتوبر/ وام/ بعث صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، برقية تهنئة إلى فخامة عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، بمناسبة فوز الدكتور خالد العناني بمنصب المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو”.

