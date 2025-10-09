موانئ دبي العالمية تطلق المرحلة الثانية من مشروع مقرّها بمدينة إكسبو

دبي في 9 أكتوبر /وام/ أعلنت مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"، اليوم، عن بدء المرحلة الثانية من أعمال الإنشاء لمقرها العالمي الجديد في مدينة إكسبو دبي، وهو مبنى مؤلف من ثمانية طوابق يمثل أيقونة معمارية جديدة تُعبّر عن قيم الابتكار والاستدامة والمستقبل الذكي للتجارة العالمية.

ونظمت المجموعة، حفل خاص بمناسبة الانتهاء من أعمال الأساسات، بحضور معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، الرئيس التنفيذي لسلطة مدينة إكسبو دبي، وسعادة سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"، ونجيب محمد العلي، المدير التنفيذي لسلطة مدينة إكسبو دبي، والمهندس أحمد الخطيب، الرئيس التنفيذي للتطوير والتسليم العقاري في مدينة إكسبو دبي.

ومن المقرر إنجاز المشروع وافتتاح المقر الجديد في عام 2027، ليشكل محورا رئيسيا للتواصل والتكامل العالمي في مدينة إكسبو دبي، ويرسخ معايير جديدة في تصميم بيئات العمل المستدامة على مستوى المنطقة.

ويتميز المقر الجديد بامتداد معلق يبلغ 10.45 متر، ما يمنح المبنى إطلالة مستقبلية توحي بأنه معلق في الهواء فوق المساحات الطبيعية المحيطة بالموقع.

ويمتد المبنى على مساحة 301,940 قدما مربعا، ويتّسع لـ 850 موظفا، ويستقبل نحو 2,000 زائر يوميا، وسيفتح الطابقان الأرضيان أبوابهما للجمهور، حيث يضمان مجموعة من المقاهي والمطاعم وغرف الاجتماعات المُصمّمة لتعزيز التواصل والحوار المجتمعي.

وفي قلب المقر، يقع جناح "التدفق" والنافورة التي كانت من أبرز معالم جناح "دي بي ورلد" خلال إكسبو 2020 دبي، حيث استقطب الجناح أكثر من 1.2 مليون زائر، مُجسّدا بذلك شعار المجموعة في تسهيل تدفق الحركة التجارية عالميًا.

ومن جهة أخرى، يضم التصميم أول مرفق من نوعه بهذا الحجم في الشرق الأوسط لمواقف السيارات المؤتمتة بالكامل، ويتّسع لنحو 1,000 مركبة، منها 100 مركبة كهربائية.

وقالت معالي ريم الهاشمي، إن مدينة إكسبو تعد منصّة للابتكار والاستدامة والتواصل العالمي، وهي قيم تنسجم تماماً مع رؤية ’دي بي ورلد‘ لمستقبل التجارة، ويُسعدنا أن تحتضن المدينة مقرّ المجموعة الجديد، والذي سيكون رمزًا لدور دبي الريادي كمحفّز للتقدم والتعاون العالمي.

من جهته، قال سلطان أحمد بن سليّم، إن هذا الإنجاز في أعمال الإنشاء بمدينة إكسبو يمثل بداية فصل جديد من مسيرتنا، فالمقرّ الجديد سيكون مركزًا يلتقي فيه الابتكار التكنولوجي مع الاستدامة والموهبة، لنرسم من خلاله ملامح مستقبل التجارة العالمية، وكما أعادت دبي ابتكار نفسها مرارًا، تواصل ’دي بي ورلد‘ تطورها من مُشغّل موانئ إلى ركيزة أساسية في تمكين سلاسل التوريد الذكية والمستدامة عالميًا.

ووفق البيان الصادر عن المجموعة والذي تناول رحلتها من مكتب الميناء إلى مدينة إكسبو، فقد شهد العام 1972 افتتاح ميناء راشد كأول ميناء تجاري في دبي، ثم في 1976 تم إصدار مرسوم من المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم “ طيب الله ثراه” بإنشاء ميناء جبل علي، وفي 1978 تمت توسعة ميناء راشد ليصل إلى 35 رصيفًا، ليصبح بمثابة بوابة للبضائع والمركبات والركاب.

وتم افتتاح ميناء جبل علي رسميا من قبل المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم “ طيب الله ثراه” وبحضور الملكة إليزابيث الثانية عام 1979، وفي 1985 تم تأسيس المنطقة الحرة لجبل علي "جافزا" بمرسوم أميري تحت سلطة المنطقة الحرة لجبل علي، وفي 1990 تم إنشاء هيئة ميناء راشد بمرسوم أميري.

وشهد العام 1991 إنشاء هيئة موانئ دبي لإدارة ميناء راشد وميناء جبل علي، حيث تعمل من مكتب الميناء في ميناء راشد، ثم في1998 قامت جافزا بتوسيع مباني المكاتب متوسطة الارتفاع، بما في ذلك جافزا 14، 15، 16، و17، وفي عام 1999 تم تأسيس "دبي الدولية للموانئ" لإدارة العمليات الخارجية، وتم تأسيس مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" ومقرها الرئيسي في المنطقة الحرة بجبل علي "جافزا"، وشهد العام 2006 الاستحواذ على شركة "بي أند أو" لتصبح ثالث أكبر مشغل موانئ عالميًا، ثم في 2015 دمج جافزا مع موانئ دبي العالمية.

وجرى خلال العام 2021 إطلاق جناح "التدفق" في إكسبو 2020 دبي، الذي استقطب أكثر من 1.2 مليون زائر لمشاهدة نوافيره الأيقونية، وفي 2023 عينت "دي بي ورلد" شركة "ديناميك ديزاين ستوديو" لتصميم المقر الجديد في مدينة إكسبو دبي، وفي 2025 تم إنجاز الأساسات وبدء بناء الطابق الأول، ليتم افتتاح المقرّ العالمي الجديد في مدينة إكسبو دبي خلال 2027.

