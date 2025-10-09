الاتحاد للطيران تُطلق رحلات يومية بين أبوظبي وأديس أبابا

أبوظبي في 9 أكتوبر/ وام / أطلقت الاتحاد للطيران، اليوم، رحلاتها اليومية الجديدة إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، لتربط مطار زايد الدولي بمطار أديس أبابا الدولي في خطوة تُعزز شبكة الاتحاد العالمية وتفتح آفاقًا جديدة للتواصل بين الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا.

وانطلقت الرحلة الافتتاحية بإشغال كامل في الاتجاهين، في مؤشر واضح على الطلب المتنامي على السفر بين العاصمتين أبوظبي وأديس أبابا.

ويأتي هذا الإطلاق بالتزامن مع بدء تفعيل اتفاقية التعاون المشترك بين الاتحاد للطيران والخطوط الجوية الإثيوبية، والتي أُعلن عنها في وقت سابق من العام الجاري، لتعزيز التعاون بين الناقلتين الوطنيتين وتوسيع خيارات السفر السلس بين إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا.

وبموجب اتفاقية التعاون المشترك الجديدة، ستعمل كل من الاتحاد للطيران والخطوط الجوية الإثيوبية على تنسيق الجداول وتطوير المسارات المشتركة، بما يتيح للضيوف خيارات أوسع وتجربة سفر أكثر راحة وسلاسة، ويُسهم في تعزيز روابط التجارة والسياحة والتبادل الثقافي بين المنطقتين.

وتمهّد الاتفاقية الطريق لتعاون أوسع في مجالات متعددة تشمل برامج الولاء، والتدريب، والشحن الجوي، بما يؤكد التزام الناقلتين المشترك بتقديم تجربة سفر أكثر تكاملاً واتصالاً على مستوى العالم.

ومن خلال اتفاقية المشروع المشترك، أصبح بإمكان ضيوف الاتحاد الوصول إلى أكثر من 55 وجهة في 33 دولة إفريقية عبر مركز الخطوط الإثيوبية في أديس أبابا، بينما يستفيد عملاء الخطوط الإثيوبية من وصول مباشر وميسر إلى أكثر من 20 وجهة في آسيا وأستراليا والشرق الأوسط عبر مركز الاتحاد في أبوظبي.

ويشكل إطلاق رحلات أديس أبابا ركيزة أساسية في خطة الاتحاد للطيران لتوسيع حضورها في القارة الإفريقية، ففي عام 2025، تواصل الشركة تعزيز تواجدها عبر القارة من خلال زيادة رحلاتها إلى نيروبي إلى 14 رحلة أسبوعيًا بحلول ديسمبر، ورفع وتيرة الرحلات إلى كل من الدار البيضاء وجوهانسبرغ، إلى جانب تعاون استراتيجي مع طيران سيشل.

كما تواصل الاتحاد خطتها التوسعية بإضافة وجهات جديدة في شمال إفريقيا تشمل تونس والجزائر، اللتين ستنضمان إلى شبكة وجهاتها الشهر المقبل.