ولي عهد الشارقة يفتتح دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الحادي عشر للمجلس الاستشاري

الشارقة في 9 أكتوبر/ وام / أكد سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، أن انطلاق أعمال دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الحادي عشر للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، يقوم على فكر سديد ورعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ويجسد قيم الشورى والمشاركة الفاعلة في صنع القرار السليم، مؤكداً سموه حرص الجميع على تعزيز مسيرة التنمية، ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة والخير لأبناء الإمارة.

جاء ذلك خلال افتتاح سموه، اليوم، أعمال المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة لدور انعقاده العادي الثالث من الفصل التشريعي الحادي عشر، بحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، وذلك في مقر المجلس.

وأشار سمو ولي عهد الشارقة إلى أن ما سيحمله برنامج المجلس في الدور الحالي من موضوعات وقضايا يستدعي من الجميع العمل على تناولها بمسؤولية، وأن تناقش بروح التعاون والتكامل، للتمكن من تحقيق أعلى معايير الشورى، والوصول إلى أفضل القرارات، والخروج بتوصيات تعين صاحب السمو حاكم الشارقة، والمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وتمكن أصحاب القرار من صنع السياسات الحكيمة والهادفة إلى تعزيز التنمية المستدامة وتوفير الأمن والأمان، والرخاء والازدهار للشارقة ومواطنيها وكل من يقيم على أرضها.

وأكد سموه ثقته التامة في المضي قدماً بخطى ثابتة نحو تحقيق الأهداف من خلال إعلاء قيم الشورى وتكاتف الجهود، مشيراً سموه إلى متابعته الدائمة بحرص وعناية أعمال المجلس الموقّر، وما يصدر عنه من توصيات يسعى الجميع جاهداً لتحقيقها، وذلك انطلاقاً من الإيمان التام بأن الأعضاء يمثلون صوت الناس، موصياً سموه المجلس بأن يكونوا خير من يمثل المجتمع وأن يكونوا عند حسن ظن الناس بهم، وأن يقبلوا على أعمالهم بروح التعاون والتكامل والإخلاص، والسعي للمحافظة على المكتسبات والقيم، وكل ما يوصي به صاحب السمو حاكم الشارقة.

وأعلن سمو ولي عهد الشارقة عن افتتاح المجلس الاستشاري في دور انعقاده العادي الثالث من الفصل التشريعي الحادي عشر، قائلاً: “نيابة عن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة، وعلى بركة الله وتوفيقه، نعلن افتتاح دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الحادي عشر لمجلسكم الموقر”.

واختتم سموه كلمته، قائلاً: “نسأل الله تعالى أن يبارك أعمالكم وجهودكم، وأن يديم على دولة الإمارات العربية المتحدة نِعمَه، وأن يحفظ الله رئيسها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وإخوانه الحكام أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد، وأن يسدّد على الحق والخير خطاهم”.

وكانت مراسم الحفل قد استهلت بعزف السلام الوطني ، عقبته تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم، بعد ذلك تلت ميرة خليفة المقرب الأمين العام للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، المرسوم الأميري رقم 59 لسنة 2025، بشأن دعوة المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة للانعقاد لدوره العادي الثالث من الفصل التشريعي الحادي عشر.

وألقى معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، كلمة رحب فيها بسمو ولي عهد الشارقة، مثمناً تشريف سموه لافتتاح دور الانعقاد العادي الثالث الفصل التشريعي الحادي عشر للمجلس، مؤكداً مواصلة مسيرة الشورى التي أرسى دعائمها صاحب السمو حاكم الشارقة، منذ تأسيس المجلس في عام 1999، ليكون منبراً وطنياً صادقاً ينطق بلسان أبناء إمارة الشارقة، ويعكس همومهم وتطلعاتهم، ويسهم في صنع حاضر الإمارة واستشراف مستقبلها.

وقال : كان تأسيس المجلس الاستشاري علامة مضيئة في مسيرة الشارقة، إذ جاء ثمرة لرؤية حكيمة جعلت من الشورى نهجاً راسخاً في إدارة شؤون الإمارة، واليوم، إذ نلتقي تحت هذه القبة، فإننا نؤكد أن المجلس سيظل وفياً لرسالته، مخلصاً ومكملاً لمسيرته البرلمانية، عاملاً على تحقيق ما تصبو إليه من تنمية شاملة، وازدهار مستدام، وإنسان متمكن بالعلم والمعرفة، يعيش في مجتمع ينعم بالأمن والاستقرار والعيش الكريم.

وأضاف : إننا في المجلس، وإيمانًا بواجبنا الوطني، نضع المواطن في قلب اهتمامنا، فنستمع لصوته، ونترجم احتياجاته إلى توصيات ومقترحات، ونعمل عبر أدواتنا التشريعية والرقابية على مساندة الجهاز الحكومي، وتعزيز التكامل مع المجلس التنفيذي، بما يحقق تطلعات شعب الإمارة ويستجيب لتحديات العصر.

وأكد أن المجلس يولي اهتماماً بالغاً بمجالات التعليم والبحث العلمي، وتطوير الاقتصاد، وتحقيق الأمن الغذائي، وتوسيع قاعدة الخدمات الأساسية، لتظل إمارتنا نموذجاً متفرداً في التنمية والرفاهية في ظل الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة، كما أن الرؤية السديدة قد صنعت بيئة متكاملة للشورى والعمل الوطني، ومع افتتاح هذا الدور البرلماني الجديد، نعاهد سموكم أن نظل على العهد أوفياء، مخلصين، عاملين بروح الفريق الواحد، حريصين على استثمار كل إمكاناتنا لتحقيق ما تنشدونه للوطن من عز ورفعة.

وعلى هامش الافتتاح، شاهد سمو ولي عهد الشارقة مشروع السجل التاريخي للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، والذي يهدف إلى حفظ تاريخ المجلس منذ تأسيسه حتى اليوم وتوثيق إنجازاته من خلال مواد مصورة تعرض عبر منصة إلكترونية، وتضم 6 عناوين رئيسة وهي نشأة المجلس الاستشاري، وعضوية المجلس الاستشاري، انتخابات المجلس الاستشاري، المشاركات المجتمعية، الإنجازات الهامة للمجلس، والأمانة العامة للمجلس.

حضر الافتتاح كل من الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية، والشيخ خالد بن عبدالله القاسمي رئيس هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، والشيخ الدكتور سالم بن عبدالرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، والشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخ سعود بن سلطان بن محمد القاسمي مدير عام دائرة الشارقة الرقمية، ومعالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، وعدد من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، وكبار المسؤولين رؤساء ومديري الدوائر.