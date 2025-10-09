دبي تستضيف مؤتمر مجلس الإنعاش العربي 16 أكتوبر بمشاركة 22 دولة

دبي في 9 أكتوبر/ وام / تستضيف دبي المؤتمر العلمي الثالث لمجلس الإنعاش العربي، الذي سيقام خلال الفترة من 16 إلى 18 أكتوبر الحالي، بمشاركة 22 دولة عربية و50 مؤسسة وجمعية طبية عربية ومؤسسات ومنظمات دولية مختصة، في مجالات الإنعاش وطب الطوارئ والإسعاف والتعليم الطبي.

ويعكس انعقاد المؤتمر في مدينة دبي ما تتمتع به دولة الإمارات من دور ريادي وحيوي في شتى النواحي الطبية وتميزها عربيا وعالميا في تنظيم واستضافة الفعاليات العلمية الكبرى، وذلك في اطار سعيها إلى التطوير غير المحدود بما يعود بالنفع على الإنسان باعتبار أن الصحة للجميع ومن خلال الجميع.

ويناقش المؤتمر، أحدث الممارسات العالمية والمستجدات في مجال علم الإنعاش والرعاية الطارئة وتبادل التجارب والخبرات، ويقدم مجموعة من البرامج التدريبية المتخصصة ضمن برنامج "قدرة" للمكفوفين وآخر للصم وضعاف السمع.

وأشار الدكتور أحمد القبرون، استشاري أمراض القلب، عضو مؤسس وسكرتير المجلس العربي للإنعاش، رئيس المؤتمر، إلى أن المؤتمر يستضيف نخبة من الخبراء والممارسين في مجالات الإنعاش، ويقدم برنامجا علميا وتدريبيا ثريا يعكس تطور هذا المجال الحيوي في المنطقة العربية .

وذكر أن المؤتمر سيشهد تنظيم ورش عديدة موجهة للممارسين الصحيين من أطباء وممرضين ومسعفين وطلاب الكليات الصحية وغيرهم، لافتاً إلى أن المؤتمر يشمل فعاليات المؤتمر تتضمن الإعلان عن الفائز بجائزة الرواد لهذا العام، والفائزين بجائزة منحة البحث العلمي والفائزين بجائزة منح السفر للمشاركين بالأوراق العلمية في المؤتمر.

وأكد القبرون أهمية دور هذا المؤتمر العلمي، في تعزيز ودعم ونشر علم ومهارات الإنعاش والإسعافات الأولية في المنطقة العربية المبنية على بيانات ودراسات علمية إقليمية ودولية مدعمة بالبراهين وفقاً لأحدث ما توصلت إليه العلوم التطبيقية في مجال الإنعاش.

من جانبه، أعلن الدكتور وائل المحميد، استشاري أمراض القلب، مستشار مجلس الإنعاش العربي، عن إطلاقه أول منحة في البحث العلمي في مجال الإنعاش لتشجيع البحث العلمي في كافة الدول العربية في مجال الإنعاش عام 2025، منوها بأنه سيتم تقديم منحة للفائزين بمبلغ 50 ألف درهما إماراتيا لتشجيع البحث العلمي في أرجاء الدول العربية في مجال الإنعاش.

من جهته، قال الدكتور محمود غنايم، استشاري طب طوارئ، عضو مؤسس ورئيس اللجنة الإدارية للمجلس واللجنة التنفيذية للمؤتمر، إن المؤتمر سيشهد تدريب طلاب المدارس على مهارات الإنقاذ والإنعاش في برنامج "مسعفنا العربي الصغير.

وأفاد بأنه سيتم تدريب ذوي الهمم على مهارات الإنقاذ والإنعاش في برنامج "قدرة"، وتكريم المشاركين والفائزين في برنامج "موجة النبض العربي" لهذا العام.