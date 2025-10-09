"نيويورك أبوظبي" تؤسس معهد التنافسية المالية العالمية

أبوظبي في 9 أكتوبر/ وام / أعلنت كلية ستيرن للأعمال في جامعة نيويورك أبوظبي، عن تأسيس معهد التنافسية المالية العالمية، وهو مشروع بحثي جديد يستخدم علم البيانات لدراسة المراكز المالية الدولية حول العالم وتصنيفها.

ويقع مقر المعهد في كلية ستيرن للأعمال في جامعة نيويورك أبوظبي ويجمع فريقاً عالمياً من الباحثين والمستشارين بدعم من راي داليو، المستثمر الشهير ومؤسس شركة بريدجووتر أسوشيتس العالمية، الذي كرس عقوداً لدراسة النظام الاقتصادي العالمي ودينامياته المتغيرة، وتعد مشاركته تأكيداً لطموح المعهد في تقديم وجهات نظر رائدة عالمياً لدراسة التمويل الدولي.

ويعمل معهد التنافسية المالية العالمية على تعزيز الأبحاث في النظام الاقتصادي العالمي المتطور، مع التركيز على دور المراكز الماليّة الدوليّة.

وبناء على أسس علم البيانات المتقدّم، يعمل المعهد على تقييم المراكز الماليّة الدوليّة حول العالم وتصنيفها، ليوفّر منظوراً فريداً حول تنافسيّة تلك المراكز وتأثيرها ومساهمتها في الأسواق العالميّة.

وقال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي : نرحب بقرار كلية ستيرن للأعمال في جامعة نيويورك أبوظبي بتأسيس معهد التنافسية المالية العالمية في أبوظبي، مما يمثل لحظة محورية في تطبيق علم البيانات لفهم الوضع الحقيقي للمراكز المالية حول العالم.

وأشار روبرت سولومون، عميد كلية ستيرن للأعمال في جامعة نيويورك أبوظبي إلى أن تأسيس هذا المعهد يتماشى مع مهمة ستيرن في جامعة نيويورك للبحث والتعليم والمشاركة في مواضيع حاسمة للنمو والتطور الاقتصادي العالمي.

وسيصدر المعهد مؤشره الافتتاحي لتنافسية المراكز المالية العالمية خلال قمة الأسواق العالمية في أسبوع أبوظبي المالي الذي يعقد في الدولة بتاريخ 8 ديسمبر المقبل.

ويمثل معهد التنافسية المالية العالمية تطبيقاً مشتركاً فريداً للصرامة الأكاديمية والخبرة في القطاع والرؤية المستندة إلى البيانات.

ومن خلال إنشاء معيار منهجي للمراكز المالية الدولية، سيوفر المعهد للمسؤولين وصناع القرار والمستثمرين إطاراً قائماً على الأدلة للتعامل مع الديناميكيات المتغيرة للتمويل العالمي.

ويحظى المعهد بدعم دائرة التنمية الاقتصاديّة – أبوظبي، ويؤكد تأسيسه التزام كلية ستيرن في جامعة نيويورك أبوظبي بوضع الأبحاث حيث تكون التحولات الاقتصادية العالمية أكثر وضوحاً.