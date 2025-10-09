مواصلات الإمارات تشارك في “جيتكس 2025”

دبي في 9 أكتوبر/ وام / تشارك مواصلات الإمارات في الدورة الخامسة والأربعين من معرض “جيتكس جلوبال 2025”، الذي يُقام في مركز دبي التجاري العالمي بين 13 و17 أكتوبر الحالي، تحت شعار “قيادة مستقبل التنقل الذكي”، مجسدة التزامها بمواكبة أحدث الابتكارات في مجالات الأتمتة والتحول الذكي.

وتنظم الشركة جناحاً مميزاً يقدم للزوار تجربة تستعرض مسيرة مواصلات الإمارات منذ تأسيسها قبل 44 عاماً وحتى رؤيتها المستقبلية، مروراً بمحطاتها الرئيسية وإنجازاتها في التحول الرقمي.

ويضم الجناح عروضاً تقنية ذكية ومنصات تفاعلية لخدماتها الحالية الموجهة للأفراد والشركات، إلى جانب أنشطة تعريفية وترفيهية تعكس مكانة الشركة كأحد أبرز مزوّدي حلول النقل الذكي في الدولة.