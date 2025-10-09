"راكز" تستعرض فرص التوسع لرواد التكنولوجيا خلال جيتكس 2025

رأس الخيمة في 9 أكتوبر/ وام / تستعد هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية "راكز" للمشاركة في معرض جيتكس جلوبال 2025، والذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 13 إلى 17 أكتوبر الجاري، حيث ستتواصل مع رواد الأعمال والشركات التقنية الراغبة في تأسيس أو توسيع أعمالها داخل دولة الإمارات.

وتأتي هذه المشاركة في إطار جهود "راكز" المستمرة لتعزيز مكانتها كمركز إقليمي يدعم الابتكار، وبما يواكب متطلبات النمو الاقتصادي في قطاعات الأعمال الحديثة.

وخلال المعرض يعتزم فريق "راكز" استعراض فرص التعاون مع المؤسسين والمستثمرين وصنّاع القرار في قطاع التكنولوجيا، من خلال تقديم حلول تأسيس مرنة وخيارات توسع مبتكرة وتندرج هذه الحلول ضمن بيئة أعمال متكاملة توفّر تراخيص متنوعة، وبنية تحتية حديثة، وإجراءات تأسيس سريعة، إلى جانب مناطق متخصصة تلبي احتياجات مختلف القطاعات التقنية.

وتحتضن "راكز" اليوم مجتمعا متناميا من الشركات التقنية العاملة في مجالات عدة مثل الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والبرمجيات وإنترنت الأشياء والخدمات الرقمية والتقنيات المالية وحلول تكنولوجيا المعلومات وغيرها، ما يعكس تطورها كمركز جذب للمشاريع الابتكارية في المنطقة.

وقال رامي جلاد الرئيس التنفيذي لمجموعة "راكز" إن المشاركة في جيتكس جلوبال 2025 تعكس التزامنا بمواكبة التحول التكنولوجي، وتوفير كل ما تحتاجه الشركات التقنية للانطلاق من رأس الخيمة إلى أسواق أوسع.