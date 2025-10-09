in5 تسلّط الضوء على قصص نجاح شركاتها الناشئة خلال “إكسباند نورث ستار"

دبي في 9 أكتوبر/ وام / تشارك حاضنة الأعمال in5 التابعة لمجموعة تيكوم ضمن فعاليات "جيتكس 2025" في معرض “إكسباند نورث ستار”، أكبر تجمع عالمي للشركات الناشئة، مستعرضة أكثر من 20 شركة مبتكرة تستفيد من دعمها ضمن قطاعات التكنولوجيا والإعلام والتصميم والعلوم.

وتجسد مشاركة in5، التي انطلقت عام 2013، التزامها بدعم منظومة ريادة الأعمال في دبي، من خلال توفير بيئة حاضنة متكاملة تُعزز فرص النمو والتوسع للشركات الناشئة.

وقدمت الحاضنة منذ تأسيسها الدعم لأكثر من 1000 شركة في مجالات متعددة، ما يعكس دورها الحيوي في تعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً للابتكار وريادة الأعمال.

وأكد ماجد السويدي، النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم، أن نجاح منظومة ريادة الأعمال في دبي يعتمد على تمكين رواد الأعمال وتزويدهم بالأدوات والمعرفة اللازمة لتحقيق النمو، مشيراً إلى أن الحاضنة تمثل منصة مثالية لتطوير المشاريع المبتكرة بما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33.

وتستعرض in5 خلال مشاركتها عدداً من المشاريع المتميزة منها شركة “كاسبر” المتخصصة في حلول البناء، وشركة “جينز” التي تربط المستثمرين بالشركات الناشئة، ومنصة “ماي جيت باس” المدمجة بتطبيق UAE Pass، إلى جانب شركة “بل بوي” التي توظف الذكاء الاصطناعي في قطاع الضيافة. وتؤكد هذه المشاريع مجتمعة تنامي مكانة دبي كوجهة عالمية لريادة الأعمال ومركز لجذب المبتكرين والمبدعين من مختلف أنحاء العالم.