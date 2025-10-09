"وفد الإمارات للتنمية المتوازنة" يبحث التعاون مع مؤسسات يابانية

أبوظبي في 9 أكتوبر/ وام / بحث مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة سُبل تعزيز التعاون المشترك مع مجموعة من المؤسسات اليابانية الحكومية وشركات القطاع الخاص المعنية في تطوير العمل التنموي على نحو مستدام وفي أفضل الممارسات والتجارب العالمية في مختلف المجالات المجتمعية والاقتصادية والثقافية والسياحية.

وعقد وفد المجلس خلال زيارة إلى اليابان عددا من الاجتماعات الثنائية بهدف استكشاف فرص التعاون المشترك وتبادل الخبرات المؤسسية بالإضافة إلى القيام بزيارات ميدانية في القُرى اليابانية للتعرف بشكل أكبر على النماذج الناجحة والتجارب الرائدة في تنفيذ البرامج المجتمعية لمختلف الشرائح العمرية والتي تهدف إلى تعزيز التلاحم المجتمعي والترابط الأسري بين جميع مكونات المجتمع.

وزار وفد المجلس جناح الإمارات في معرض "إكسبو 2025 أوساكا" اليابان الذي يختتم فعالياته في 13 أكتوبر الحالي ويجسد عمق الهوية الوطنية ومبادئ ورؤية الإمارات الراسخة وطموحاتها للمستقبل بما يعزز مسيرة التنمية المستدامة والازدهار.

كما زار جناح اليابان وعدد من الأجنحة الخليجية واطلع على التجارب العالمية المُلهمة التي توفرها أجنحة الدول المشاركة في المعرض لتحقيق أهداف التنمية المستدامة إضافة إلى تعزيز الفرص الاقتصادية وإثراء المشروعات السياحية بالتركيز على أهمية تسخير التكنولوجيا المتقدمة والتطبيقات الذكية في ازدهار وتنمية المجتمعات وتحقيق تطلعات الشعوب في شتى القطاعات الحياتية الحيوية.

وفي إطار الزيارة بحث المجلس آفاق التعاون وتبادل المعرفة مع محافظة توكوشيما وشركة Irodori في مجال تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة الريفية وتعزيز الممارسات المستدامة وإستراتيجيات إحياء القرى.

واطلع الوفد على مبادرة GovTech Tokyo الرقمية التابعة لحكومة طوكيو الهادفة إلى تمكين السكان وموظفي الحكومة من خلال الابتكار إضافة إلى زيارة وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة اليابانية والتعرّف على إستراتيجيات ونماذج اليابان لإحياء السياحة في المناطق الريفية بما يشمل البنية التحتية والدعم التشريعي وأدوات إشراك المجتمع.

كما بحث الوفد تعزيز التعاون مع مؤسسة الابتكار الاجتماعي والاستثمار في اليابان وزار متحف إيدو المعماري في ضواحي طوكيو الذي يحافظ على المباني التاريخية من فترة إيدو وحتى العصور الحديثة والذي يتيح فهماً عميقاً للتراث الثقافي الياباني وتطور العمارة عبر الزمن.