عبدالعزيز بن حميد يترأس اجتماع مجموعة جذب الاستثمار الأجنبي في عجمان

عجمان في 9 أكتوبر/ وام / ترأس الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، العضو المفوض بمتابعة أعمال مجموعة “عمل جذب واستقطاب الاستثمارات إلى إمارة عجمان”، اجتماع المجموعة الذي استعرض خطة عمل المجموعة ومراحل تنفيذها ومسارات فرق العمل المختلفة.

حضر الاجتماع الشيخ سلطان بن محمد بن راشد النعيمي، رئيس المجموعة، وسعادة الدكتور سعيد سيف المطروشي، الأمين العام للمجلس التنفيذي بعجمان، وذلك في مبنى الجهات الحكومية بالديوان الأميري.

وناقش الاجتماع أبرز الإنجازات خلال الفترة الماضية، والتي شملت اعتماد فرق العمل وخططها، وتطوير الإطار الإستراتيجي الأولي لجذب الاستثمارات النوعية، وتحديد الأسواق المستهدفة والقطاعات ذات الأولوية، إضافة إلى وضع مؤشرات متابعة الأداء لضمان التكامل بين الجهات المعنية.

وتناول الاجتماع خطة العمل المستقبلية والمخرجات المتوقعة للفترة القادمة، التي تركز على تسريع وتيرة التنفيذ وتعزيز التعاون المؤسسي، مع التركيز على المبادرات الفاعلة التي تدعم جهود الإمارة في استقطاب الاستثمارات النوعية وتعزيز تنافسيتها الاقتصادية.

وتعمل المجموعة من خلال ثلاثة مسارات رئيسية تشمل ركائز الاستثمار، والتمكين والتحفيز، والترويج والاستقطاب والهوية الاستثمارية، وفق خطة تنفيذية تمتد حتى عام 2027، تتضمن مراحل ومخرجات ربع سنوية من أبرزها إطلاق الهوية الاستثمارية لإمارة عجمان، وإصدار دليل الحوافز الاستثمارية، وتنظيم المؤتمر الاستثماري الأول لإطلاق الاستراتيجية الاستثمارية لإمارة عجمان ضمن إطار رؤية عجمان 2030.

ووجّه الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي بتكثيف الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لضمان تحقيق نتائج ملموسة تواكب تطلعات إمارة عجمان ضمن رؤية 2030، الرامية إلى بناء بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة تعزز مكانة الإمارة على خريطة الاستثمار الإقليمي والعالمي.

وقال إن ما نسعى إليه اليوم ليس مجرد تسويق للفرص، بل بناء نموذج إمارة ذكية في استقطاب المستثمرين، قائم على شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص، ومدعوم بإرادة مؤسسية موحّدة ورؤية طموحة، مشيراً إلى أن عجمان تمتلك المقومات والقدرة على تحويل الأفكار إلى إنجازات على أرض الواقع.