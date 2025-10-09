"الهوية والجنسية" تشارك في معرض جيتكس جلوبال 2025

دبي في 9 أكتوبر/ وام / تستعرض الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ مجموعة من المشاريع المبتكرة في مجال بصمة الوجه الذكية ومراقبة المخالفين لتأشيرات وتصاريح الدخول والإقامة وتفعيل التواصل مع المتعاملين إضافة إلى خدمات العمالة المساعدة، وذلك خلال مشاركتها في الدورة الـ 45 من معرض "جيتكس جلوبال 2025"، الذي يقام خلال الفترة من 13 إلى 17 أكتوبر 2025 بمركز دبي التجاري العالمي.

وتسلط الهيئة الضوء، عبر منصتها بقاعة الشيخ سعيد - منصة H16-A50، على 4 مشاريع رئيسية ابتكرتها الهيئة باستخدام أحدث التقنيات والتطبيقات لترسيخ ثقافة الالتزام بالقوانين وحماية أمن المجتمع والحفاظ على استقراره، إضافة إلى تحسين جودة حياة المتعاملين وتلبية تطلعاتهم وتفعيل التواصل المؤسسي معهم.

وتشمل مشاريع الهيئة في المعرض سيارة المخالفين الذكية، وبصمة الوجه الذكية، ومركز الاتصال الذكي، وخدمات العمالة المساعدة – باقة العمل، كونها مشاريع رائدة ومبتكرة في مجال الهوية والجنسية والإقامة والجمارك وأمن المنافذ، تسهم في تعزيز ريادة الهيئة ودولة الإماراتوتقديم خدمات استباقية للمتعاملين.

وأكد سعادة اللواء سهيل سعيد الخييلي مدير عام الهيئة، حرص الهيئة على المشاركة في الدورة الحالية معرض جيتكس جلوبال 2025 بهدف تسليط الضوء على مشاريعها المبتكرة والرائدة محليًا وإقليميًا ودوليًا في مجال تقديم الخدمات الحكومية، وإبراز قدراتها في توظيف أحدث التقنيات والتطبيقات لتمكين المتعاملين من الحصول على رحلة متعامل سهلة ومريحة وآمنة تدعم جودة الحياة وترفع من مستوى رفاهية المواطنين والمقيمين والزوار على حد سواء.

وأشار سعادته إلى أن معرض جيتكس جلوبال يعد فرصة مهمة للهيئة للاطلاع على أحدث التجارب والممارسات العالمية في مجال تصميم وتقديم الخدمات الحكومية كونه حدثًا عالميًا يجمع أفضل وأبرز الشركات والجهات الحكومية والخاصة في كافة المجالات، كما أنه فرصة مهمة لتعزيز الشركات الاستراتيجية وإطلاق أحدث المشاريع والخدمات والمبادرات التي ابتكرتها الهيئة باستخدام أحدث التقنيات لتلبي تطلعات المتعاملين الحالية والمستقبلية بفئاتهم كافة.