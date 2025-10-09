"هيلث بوينت" و"دانة الإمارات" يجريان 70 عملية ناجحة لعلاج "الجنف"

أبوظبي في 9 أكتوبر/ وام / نجح فريق جراحة العمود الفقري في مستشفى هيلث بوينت ومستشفى دانة الإمارات، التابعين لمجموعة M42، في تحقيق إنجاز طبي تمثّل في إجراء أكثر من 70 عملية ناجحة لعلاج انحناء العمود الفقري "الجنف" خلال العامين الماضيين، في خطوة تؤكد التزام المؤسستين بتقديم رعاية تخصصية عالمية المستوى للحالات المعقدة داخل دولة الإمارات، وتقليل حاجة المرضى للسفر إلى الخارج.

وجاء هذا الإنجاز ثمرة برنامج مشترك متكامل يضم نخبة من جراحي العمود الفقري وأطباء التخدير والأشعة والعلاج الطبيعي والكوادر التمريضية في المستشفيين، يعملون بتنسيق عالٍ وفق نهج متعدد التخصصات لتوفير رعاية دقيقة وآمنة وشاملة، تسهم في تحسين جودة حياة المرضى وإعادة الثقة والحركة إليهم.

ويُعالج الفريق الطبي في البرنامج مجموعة واسعة من حالات انحناء العمود الفقري المعقدة، لا تقتصر على الجنف مجهول السبب، بل تشمل الحالات العصبية العضلية، والخلقية، والمبكرة، والخلل التنسجي، والمتلازمات النادرة مثل العظم الزجاجي ومتلازمة مارفان.

ويوفر البرنامج خيارات جراحية متقدمة للأطفال ابتداءً من عمر أربع سنوات باستخدام تقنيات القضبان النامية التي تتيح التدخل المبكر وتصحيح العمود الفقري تدريجياً على المدى الطويل، في إنجاز يُعد نادراً على مستوى المنطقة.

ويقوم البرنامج على نهج جراحي مزدوج أثبت فعاليته في تقليص مدة العمليات وتقليل فقدان الدم إلى أدنى المستويات، كما لم تُسجَّل أي حالة فشل في زرع الغرسات حتى الآن، في حين تفوقت نتائج التصحيح الإشعاعي على المعايير العالمية المعتمدة في أبرز مراكز علاج الجنف في المملكة المتحدة والولايات المتحدة.

وأكد عمر النقبي، الرئيس التنفيذي لمستشفى هيلث بوينت، أن ما تحقق هو ثمرة تبادل الخبرات وتطبيق أحدث التقنيات الطبية واتباع نهج متعدد التخصصات، مشيراً إلى أن التعاون عبر شبكة M42 يجسد قدرة المنظومة الصحية في الإمارات على الجمع بين جودة الرعاية وسهولة الوصول إليها.