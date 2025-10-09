"ألعاب الماسترز" تختتم مشاركتها بأول سباق خارجي للجري في المرفأ

أبوظبي في 9 أكتوبر/ وام / أعلنت ألعاب الماسترز أبوظبي 2026 ختام مشاركتها أمس في أول سباق خارجي للجري نظمه مجلس أبوظبي الرياضي في مدينة المرفأ - المغيرة.

وأتاح السباق للمشاركين من مختلف الأعمار والمستويات اختيار المسافة التي تناسبهم من بين 1 كم، 3 كم، أو 5 كم.

وقال الشيخ حمدان بن سلطان آل نهيان، مدير مشاريع رئيسي في مجلس أبوظبي الرياضي إن سباق ألعاب الماسترز للجري يمثل أكثر من مجرد فعالية رياضية، فهو منصة تجمع مختلف الأعمار والمستويات، وكذلك أصحاب الهمم.

وأضاف: سعينا لإشراك الجميع في أجواء مليئة بالحيوية والطاقة الإيجابية، خاصة أن هذا السباق ليس مجرد بداية لموسم رياضي جديد، بل خطوة مهمة في استعداداتنا لاستضافة ألعاب الماسترز أبوظبي 2026.