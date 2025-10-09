اتحاد البادل ينظم جولة بطولة المشرق للمواطنين والمواطنات بمشاركة 40 فريقاً

دبي في 9 أكتوبر/ وام / ينظم اتحاد الإمارات للبادل، جولة بطولة المشرق للبادل المخصصة للمواطنين والمواطنات، خلال الفترة من 10 إلى 12 أكتوبر الجاري، بمشاركة 40 فريقاً للفئتين يتنافسون في مجمع 700 للبادل واللياقة البدنية في دبي.

وتأتي البطولة ضمن سلسلة البطولات المجتمعية التي ينظمها الاتحاد في ثمانية أندية مختلفة، بهدف تعزيز انتشار اللعبة بين المواطنين والمواطنات، وتطوير مهارات اللاعبين، والمساهمة في دعم المنتخبات الوطنية.

ويشارك في البطولة 26 فريقاً في منافسات الرجال و14 فريقاً في منافسات السيدات، حيث تنطلق مسابقات الرجال من دور الـ32، فيما تبدأ منافسات السيدات من دور الـ16.

وتنطلق المنافسات غداً بإقامة 10 مباريات في دور الـ32 للرجال، بعد أن جنبت القرعة 6 فرق من خوض هذا الدور وتأهلها مباشرة إلى الدور التالي، فيما تُقام 6 مباريات في دور الـ16 للسيدات، مع تأهل فريقين مباشرة إلى الدور التالي وفق نتائج القرعة.