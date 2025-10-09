شركات "أدنوك" المُدرجة تعتزم تحقيق المزيد من النمو الطموح والمنضبط

أبوظبي في 9 أكتوبر/ وام / أعلنت شركات "أدنوك" الست المُدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية عن اعتزامها توزيع أرباح قياسية حتى عام 2030، وتنفيذ مبادرات جديدة لخلق قيمة إضافية تستهدف تحقيق المزيد من النمو الطموح والمنضبط وتعزيز مرونة أعمالها، وتؤكد تركيزها المستمر على توفير عوائد مُجزية للمساهمين.

وأكد الرؤساء التنفيذيون لشركات "أدنوك" المدرجة في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" خلال أول مجلس للمستثمرين تنظمه "أدنوك" والذي أقيم أمس في أبوظبي، التزام الشركات بمواصلة النمو المستدام وتعزيز القيمة طويلة الأمد لمساهميها.

وقال المهندس بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي لشركة “أدنوك للتوزيع”، إن الشركة تواصل تعزيز زخم النمو القوي وتوسيع حضورها في قطاعي التجزئة والتنقّل في مختلف أنحاء الدولة ، مؤكداً أن الإعلانات الأخيرة تعكس التقدّم الواضح نحو تحقيق أهداف الشركة لعام 2030.

وأضاف أن أدنوك للتوزيع تعمل على مضاعفة معاملات التجزئة غيرالمرتبطة بالوقود، وإطلاق وجهة تجزئة جديدة في نوفمبر المقبل، والوصول إلى 1,150 محطة بحلول عام 2028، إلى جانب تعزيز تجربة العملاء عبر حلول قائمة على الذكاء الاصطناعي وتوسيع شبكة الشحن الكهربائي، بما يعزز مكانتها في مجالات الراحة والتنقّل والطاقة الذكية.

من جانبها، أكدت فاطمة النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة “أدنوك للغاز”، أن مجلس أدنوك للمستثمرين نجح في جمع الشركات المدرجة والمستثمرين في أجواء من الشفافية والحوار البنّاء، مشيرة إلى أن الشركة أعلنت عن تمديد سياسة توزيع الأرباح بنسبة 5% حتى عام 2030، ما يوفر للمستثمرين أرباحاً بقيمة 24.4 مليار دولار.

وأوضحت أن أدنوك للغاز تعمل على تنفيذ مشاريع إستراتيجية بقيمة 20 مليار دولار لرفع السعة الإنتاجية لأصول الشركة بنسبة 30%، بهدف زيادة هامش الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 40% بحلول عام 2029.

وأضافت أن توقيع أدنوك للغاز اتفاقية بقيمة 147 مليار درهم “40 مليار دولار” لتوريد الغاز إلى مشروع "الرويس للغاز الطبيعي المسال" لمدة 20 عاماً، تهدف لتأمين إمدادات موثوقة من هذا المورد الحيوي لأكبر منشأة للغاز الطبيعي المسال في دولة الإمارات.

من جانبه قال القبطان عبدالكريم المصعبي، الرئيس التنفيذي لشركة “أدنوك للإمداد والخدمات”، إن سياسة توزيع الأرباح المحسّنة والاتفاقية الإستراتيجية الممتدة لمدة 50 عاماً مع شركة “تعزيز” تعكسان قوة ومرونة أعمال الشركة وقدرتها على اغتنام فرص النمو الجديدة.

وأشار إلى أن الشركة رفعت الحد الأدنى لتوجيهات توزيعات الأرباح إلى 325 مليون دولار للسنة المالية 2025، بزيادة تقارب 20% مقارنة بالعام الماضي، مع التزام بزيادة لا تقل عن 5% سنوياً حتى عام 2030، ما يعادل إجمالي توزيعات بقيمة 2.2 مليار دولار خلال الفترة من 2025 إلى 2030.

وأضاف أن الشركة وقّعت اتفاقية تاريخية مع “تعزيز” لتطوير أول ميناء في دولة الإمارات مخصص لتصدير المواد الكيميائية المتنوعة، من المقرر الانتهاء منه في الربع الرابع من عام 2026، ويتوقع أن يحقق إيرادات بقيمة 4.8 مليار درهم خلال أول 27 عاماً من تشغيله.

من جانبه قال عبدالله المصعبي، الرئيس التنفيذي لشركة “أدنوك للحفر”، إن الشركة اعتمدت سياسة جديدة ومحسّنة لتوزيع الأرباح بإجمالي 6.8 مليار دولار حتى عام 2030، بما يعزز مكانتها كخيار استثماري موثوق وعالي الأداء.

وأضاف أن أدنوك للحفر تواصل تحقيق نتائج قوية مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وشراكات استراتيجية وتوسع إقليمي، مع التركيز على التحول إلى شركة خدمات طاقة متكاملة تستشرف المستقبل، مؤكداً التزام الشركة بترسيخ معايير جديدة في مجالات السلامة والاستدامة وتسريع العمليات التشغيلية.

وأوضح أحمد الحوشي، الرئيس التنفيذي لشركة “فيرتيغلوب”، أن الشركة أعلنت خطوات كبيرة باتجاه تحقيق "إستراتيجية النمو 2030" والتي تهدف لزيادة الأرباح إلى أكثر من مليار دولار بحلول عام 2030، أي بزيادة قدرها 60% دون أي ارتفاع في الأسعار مقارنة بعام 2024.

وقال إن الشركة قد حققت ما يقارب الـ 25% من هدفها أو ما يساوي 91 مليون دولار في أقل عن خمسة أشهر، بما فيها خفض التكاليف التشغيلية الثابتة بقيمة 19 مليون دولار ما ساهم في زيادة إضافية بنسبة 9% في ربحية السهم، كما استكملت الشركة عملية الاستحواذ على أصول التوزيع التابعة لشركة “وينجفو” - أستراليا، والمتوقع أن تحقق 23 مليون دولار من الأرباح بحلول عام 2030، إلى جانب توسيع الطاقة الإنتاجية لمحلول عادم الديزل في الإمارات واليوريا الخاصة بالاستخدام في قطاع النقل في مصر، والتي من المتوقع أن تحقق 22 مليون دولار إضافي من الأرباح بحلول عام 2030.

وذكر أن الشركة أعلنت عن هدف لتحقيق قيمة مضافة باستخدام الذكاء الاصطناعي في عملياتها بقيمة 25 مليون دولار سنويًا من الأرباح بحلول عام 2030.

وأضاف أن توزيعات النصف الأول من العام 2025 بلغت 125 مليون دولار وسيتم صرفها في أكتوبر الجاري، فيما تعتزم الشركة توزيع ما لا يقل عن 100 مليون دولار إضافية للنصف الثاني، ليصل العائد على السهم إلى نحو 5% على الأقل.

وأكد أنه منذ طرح أسهم الشركة في السوق المالي قبل أربع سنوات، بلغ إجمالي العائد للمساهمين أكثر من 2.8 مليار دولار.

وتستمر "بروج" في تنفيذ برنامج إعادة شراء الأسهم الذي تمت الموافقة عليه خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي في شهر إبريل من العام الجاري، وهو ما يؤكد ثقة الشركة بقوة آفاق نموها المستقبلية من خلال شرائها أكثر من 158 مليون سهم حتى تاريخه وتبلغ توزيعات الأرباح الإجمالية المستهدفة 27 مليار درهم “7.3 مليار دولار” على الأقل حتى عام 2030.

وقدمت "أدنوك" مستجدات حول الصفقات المقترحة لتأسيس "مجموعة بروج الدولية"، أكدت فيها أن الإجراءات تسير وفق الجدول الزمني المقرر لاستكمالها خلال الربع الأول من عام 2026، مع الحصول على غالبية الموافقات التنظيمية المطلوبة قبل إتمام الصفقات.