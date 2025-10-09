تخريج 47 منتسباً من برنامج بناء القدرات في إنفاذ قوانين الملكية الفكرية ودبلوم خبير الملكية الفكرية

دبي في 9 أكتوبر/ وام / أقيم اليوم بنادي ضباط الشرطة بدبي، حفل تخريج الدفعة الجديدة من المشاركين في البرنامج الوطني لبناء القدرات في مجال إنفاذ قوانين الملكية الفكرية ودبلوم خبير الملكية الفكرية، تحت رعاية وبحضور معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، والرئيس الفخري لـ جمعية الإمارات للملكية الفكرية وعدد من كبار الضباط والمسؤولين وخبراء الملكية الفكرية.

وشهد الحفل تخريج 47 منتسباً من مختلف الجهات الشرطية والحكومية والخاصة في الدولة، إلى جانب تكريم الشركاء الإستراتيجيين الداعمين للمبادرة، من بينهم محاكم دبي، جمارك دبي، مجلس أصحاب العلامات التجارية، وجمعية الصحفيين الإماراتية.

وأكد معالي الفريق ضاحي خلفان في كلمته أن دولة الإمارات ماضية بخطى واثقة نحو تعزيز منظومة حماية حقوق الملكية الفكرية، وترسيخ مكانتها كمركز رائد في إنفاذ القوانين ذات الصلة، بفضل جهود أبنائها المخلصين وإصرارهم على التعلم والتطور المستمر.

وقال : يسعدني في هذا اليوم المبارك أن أشارككم الاحتفاء بنخبة من الكفاءات الوطنية التي أنهت بنجاح مراحل البرنامج الوطني لبناء القدرات والدبلوم التدريبي في الملكية الفكرية، وهما مبادرتان نفخر بهما لما لهما من أثر ملموس في تعزيز منظومة حماية الملكية الفكرية في الدولة فحماية حقوق المبدعين والمبتكرين ليست مسؤولية قانونية فحسب، بل هي قيمة حضارية تعبّر عن مدى احترام المجتمع للفكر والإبداع، ووعيه بأهمية هذه الحقوق في دعم الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار.

وشدد معاليه على أهمية الدور الذي يضطلع به الخريجون في مواقع عملهم المختلفة، مؤكداً أنهم أصبحوا اليوم سفراء للمعرفة والالتزام، ومطالبين بنقل خبراتهم إلى زملائهم للمساهمة في مسيرة التميز والبناء.

من جانبه، أعرب سعادة اللواء الدكتور عبدالقدوس عبدالرزاق العبيدلي، رئيس جمعية الإمارات للملكية الفكرية، عن اعتزازه بهذا الإنجاز النوعي، مشيراً إلى أن الحفل يعكس ثمرة التعاون البنّاء بين الجمعية والمنظمة العالمية للملكية الفكرية “WIPO” وعدد من الشركاء الوطنيين ويجسد رؤية الإمارات في بناء القدرات البشرية وتمكين الكفاءات الوطنية في مجال إنفاذ حقوق الملكية الفكرية، بما يواكب التطورات العالمية ويحمي الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار.

وأضاف أن البرنامج الوطني لبناء القدرات في مجال إنفاذ قوانين الملكية الفكرية يعد مبادرة فريدة من نوعها على مستوى الدولة، حيث تم خلاله تأهيل 25 ضابطاً من القيادات الشرطية، إلى جانب 22 خريجاً من الدبلوم التدريبي في الملكية الفكرية، ليصل إجمالي عدد خريجي الدبلوم منذ انطلاقه إلى 126 خريجاً، أسهموا جميعاً في تعزيز ثقافة احترام الملكية الفكرية وإعداد خبراء مؤهلين لدعم منظومة العدالة والابتكار.

وفي كلمته، أشاد المستشار سامر الطراونة، ممثل المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بمستوى التعاون الإستراتيجي مع دولة الإمارات، مؤكداً أن هذا البرنامج يعكس نموذجاً متقدماً في مجال بناء القدرات الشرطية والقانونية لحماية حقوق الملكية الفكرية.

وقال إن دولة الإمارات تمثل اليوم شريكاً أساسياً وفاعلاً للويبو في المنطقة، من خلال برامج نوعية تسهم في تطوير قدرات إنفاذ القانون، وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية حماية حقوق المبدعين والمبتكرين.

وتضمنت فعاليات كلمة للخريجين، عبروا فيها عن فخرهم واعتزازهم بما اكتسبوه من معرفة وخبرة، مثمنين دعم معالي الفريق ضاحي خلفان تميم وجمعية الإمارات للملكية الفكرية وجميع الشركاء.

وفي ختام الحفل، كرم معالي الفريق ضاحي خلفان الجهات الداعمة للمشروع الوطني لبناء القدرات، تقديراً لمساهمتهم في دعم جهود الدولة بمجال حماية حقوق الملكية الفكرية، والخريجين وتوزيع الشهادات عليهم.

ويعد البرنامج الوطني لبناء القدرات في إنفاذ قوانين الملكية الفكرية أحد أهم المبادرات التدريبية المتخصصة على مستوى الدولة والمنطقة، ويعكس رؤية الإمارات في دعم الابتكار وبناء اقتصاد معرفي مستدام قائم على احترام حقوق الملكية الفكرية.