دبي.. اختتام المنتدى العالمي الـ13 للاستدامة والمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات

دبي في 9 أكتوبر/ وام / اختتمت الدورة الـ13 من المنتدى العالمي للاستدامة والمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، الذي نظمته الشبكة العربية للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، تحت شعار “النمو المستدام: قيادة التغيير العالمي”، برعاية وزارة الاقتصاد والسياحة، وبحضور الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني في رأس الخيمة ورئيس مجلس إدارة مطار رأس الخيمة الدولي، وبمشاركة وزراء ومسؤولين من الأمم المتحدة وقادة أعمال وأكاديميين وشباب من مختلف دول العالم. وشهد المنتدى، الذي استمر على مدى يومين في الثامن والتاسع من أكتوبر 2025، تحولًا من منتدى عربي إلى منصة عالمية حقيقية، تعكس الحاجة إلى العمل الجماعي العابر للحدود، حيث وضع معيارًا جديدًا في دفع عجلة النمو المستدام، ودعا إلى تعزيز التعاون الدولي في مجالات المياه والتمويل الأخضر والنمو الحضري المستدام وتمكين الشباب.

وانطلق اليوم الثاني من المنتدى بكلمات رئيسية ألقتها السيدة مها القرقاوي، نائب رئيس قطاع دعم مصالح مجتمع الأعمال في غرف دبي، والدكتور يوسف العساف، رئيس معهد روتشستر للتكنولوجيا في دبي، حيث شددا على أهمية تفعيل دور المؤسسات في تحقيق التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة.

واستعرضت الجلسة الأولى في اليوم الثاني، بعنوان “من امتلاك الموارد إلى إنتاج الطاقة" تجربة الإمارات في الطاقة النظيفة، والتصميم المستدام للمباني، والتقنيات المبتكرة لاحتجاز الكربون، مؤكدين أن التكنولوجيا والسياسات المتكاملة والشراكات تشكّل ركائز لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.

وركزت الجلسة الثانية، بعنوان “تمويل المرحلة الانتقالية: إطلاق العنان للاستثمارات الخضراء”، على دور التمويل الأخضر ورأس المال المستدام في تسريع التنمية فيما

تناولت الجلسة الثالثة، بعنوان “انطلاقًا من نقطة الصفر: إعادة هيكلة النمو”، دور الحكومات والشركات في إعادة تصور نماذج التنمية بما يواكب متطلبات الاستدامة الحضرية والثقافة وتمكين الشباب.

كما شهد اليوم الختامي محادثة تحفيزية مع السيد يوجين ماين، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة تريستار، تناولت موضوع القيادة المستدامة وخلق القيمة طويلة الأمد، مؤكداً أهمية إعادة تقييم مفهوم الوقت في التنمية المستدامة، وتبني رؤية طويلة المدى تتيح تجدد الموارد وتعزز فرص الأجيال القادمة.

وفي ختام المنتدى، أكدت السيدة حبيبة المرعشي، المؤسس والرئيس التنفيذي للشبكة العربية للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، أن هذه الدورة شكلت نقطة تحول نوعية، جمعت الحكومات والشركات والمجتمع المدني في حوار بنّاء حول النمو المستدام.

وقالت: ما خرج به المنتدى ليس مجرد أفكار بل خرائط طريق للمستقبل، ودعوات للعمل الفعّال من أجل بناء إرث من المرونة والازدهار للأجيال المقبلة.

وقالت مها القرقاوي إن المنتدى شكل منبرًا حيويًا لمناقشة أبرز القضايا المتعلقة بالاستدامة، مؤكدة التزام غرف دبي بدعم الشركات في تبني ممارسات مسؤولة تسهم في بناء اقتصاد أكثر تنافسية واستدامة.