وفد من جمارك دبي يزور جناح الإمارات في إكسبو أوساكا

دبي في 9 أكتوبر/ وام / زار وفد من جمارك دبي مُمثّلاً باللجنة النسائية معرض إكسبو اليابان 2025 بمدينة أوساكا، بهدف الاطلاع على أبرز التجارب العالمية في مجالات الابتكار، والاستدامة، والهوية الوطنية، وتعزيز العلاقات الدولية وتبادل الخبرات.

وشملت الجولة زيارة جناح الإمارات وعدد من الأجنحة الدولية “ المملكة العربية السعودية، الكويت، قطر، البحرين، إيطاليا، وتايلاند” وتعرف على المبادرات الرائدة التي تقدمها هذه الدول في مختلف القطاعات الحيوية.

وفي جناح الإمارات استمع الوفد إلى شرح من مريم سالم المعمري، رئيسة مكتب إكسبو الإمارات في أوساكا، عن محتوى الجناح الذي يحمل عنوان " من الأرض إلى الأثير" وما يجسده من رؤية الإمارات في الجمع بين الإرث الثقافي والتطلعات المستقبلية، إذ يركز على أربعة محاور رئيسية هي: الابتكار، والاستدامة، والرعاية الصحية، واستكشاف الفضاء وبفضل هذا التوازن بين الماضي والمستقبل، استطاع الجناح أن يقدم تجربة فريدة ومتكاملة للزوار.

كما استوحى تصميم الجناح من شجرة النخيل والعريش الإماراتي التقليدي، حيث يضم 90 عموداً مصنوعة من مخلفات النخيل الزراعية، علاوة على ذلك، ينقسم الجناح إلى خمس مناطق موضوعية، تتيح للزوار التفاعل مع معروضات متعددة الحواس تشمل تجارب بصرية وسمعية ووسائط رقمية، وتنتهي الرحلة بعرض وثائقي مؤثر بعنوان "Woven Legacies"، يروي قصصاً من حياة الإماراتيين اليوم، ويبرز دور المبتكرين والقادة في رسم مستقبل الدولة.