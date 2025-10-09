اتحاد الجولف يعتمد خطط توسيع قاعدة ممارسي اللعبة في الإمارات

دبي في 9 أكتوبر/ وام / أكد اللواء "م" عبدالله السيد الهاشمي رئيس اتحاد الإمارات للجولف اعتماد الاتحاد في دورته الانتخابية الجديدة العديد من الخطط الإستراتيجية التي تتضمن توسيع قاعدة ممارسي اللعبة في الإمارات من خلال استقطاب اللاعبين الناشئين والموهوبين، و تنظيم المزيد من البطولات المحلية الدولية.

وقال الهاشمي إن التعاون مع وزارة التربية والتعليم سيكون له دور أساسي في إدخال اللعبة إلى المدارس بشكل أوسع، لتطوير مهارات الجيل القادم، موضحا أن الطموح لا يتوقف عند اللاعبين الكبار والمحترفين فقط، بل يبدأ من الفئات الأصغر، حيث أن بناء مستقبل مشرق لرياضة الجولف يتطلب التركيز على صقل المواهب الناشئة وتنميتها منذ الصغر.

وأوضح أنه من أهداف الاتحاد خلال الفترة المقبلة زيادة تمثيل لاعبي الجولف الإماراتيين في البطولات العالمية وتعزيز مكانة الإمارات كوجهة رياضية مرموقة.

من جانب آخر اعتمد مجلس إدارة اتحاد الجولف خلال اجتماعه اليوم في مقر اللجنة الأولمبية بدبي، توزيع المناصب الإدارية على الأعضاء للدورة الانتخابية 2024-2028، على أن يتولى السيد مصطفى الهاشمي منصب نائب الرئيس والمدير المالي، وخالد الشامسي أمينًا عاما، وسعيد المالك رئيس اللجنة الفنية، وسالم بن دسمال رئيس لجنة التسويق والإعلام، وخالد بن دسمال رئيس لجنة المهام الخاصة، واليازية علي صالح الكويتي رئيس لجنة رياضة المرآة والعلاقات الدولية.