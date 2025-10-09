مكتب شؤون المواطنين بعجمان ينظم فعالية لكبار المواطنين لتعزيز صحتهم

عجمان في 9 أكتوبر/ وام / نظّم مكتب شؤون المواطنين بعجمان فعالية خاصة لكبار المواطنين، ضمن الخطة الوطنية لتعزيز صحة كبار السن التي تُقام تحت شعار "خلك قريب.. وجودك صحة ووقاية"، بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وبالتزامن مع تدشين الإطار الوطني للتقدم في العمر بصحة ورعاية (2025 – 2031).

وتهدف الفعالية إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية توفير بيئة داعمة لكبار المواطنين، تسهم في الحد من العزلة الاجتماعية وتعزيز الصحة النفسية، إلى جانب ترسيخ دور الأسرة والمجتمع في رعاية كبار السن وصون كرامتهم.

وركزت المبادرة على التشجيع على الفحوصات الوقائية ونشر السلوكيات الصحية المستدامة، بما يضمن جودة حياة أفضل لفئة كبار المواطنين.

حضر الفعالية سعادة مريم علي المعمري المدير التنفيذي لمكتب شؤون المواطنين، وسعادة حمد تريم الشامسي مدير المكتب التمثيلي لوزارة الصحة ووقاية المجتمع بعجمان، وسعادة محمد الكعبي المدير التنفيذي للمكتب الإعلامي لحكومة عجمان.

وشهدت الفعالية مشاركة عدد من كبار المواطنين وأسرهم، إضافة إلى ممثلين عن الجهات الصحية والاجتماعية في الإمارة، حيث تم تقديم جلسات توعوية وفحوصات طبية مجانية واستشارات في مجالات التغذية والصحة النفسية والصحة العامة، إلى جانب تنظيم أنشطة اجتماعية وثقافية هدفت إلى تعزيز التواصل بين الأجيال.

وأكد مكتب شؤون المواطنين أن هذه الفعالية تأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة الرشيدة بضرورة تعزيز جودة الحياة لكبار السن وضمان توفير الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية لهم، وفي إطار حرص حكومة عجمان على دعم كبار المواطنين وتقدير عطائهم الممتد في خدمة الوطن.

وشدّد المكتب على أن التعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع يمثل نموذجا للتكامل بين الجهات الاتحادية والمحلية في تنفيذ برامج وطنية تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية الإمارات 2031، في ما يخص بناء مجتمع صحي ومتلاحم يضمن الحياة الكريمة لجميع أفراده.