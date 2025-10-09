وفد من وزارة تمكين المجتمع يطلع مبادرات مركز شرطة المدينة الشامل برأس الخيمة

رأس الخيمة في 9 أكتوبر/ وام / زار وفد من وزارة تمكين المجتمع، يضم ممثلين عن مكاتب الوزارة في كل من أبوظبي، والعين، ودبي، وخورفكّان؛ مركز شرطة المدينة الشامل في القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة للاطلاع على أفضل الممارسات وأحدث المبادرات الإستراتيجية التي يقدمها في منطقة اختصاصه، وفقًا لنظام تصنيف النجوم العالمي، وحسب إستراتيجية وزارة الداخلية، وإستراتيجية الإمارات للخدمات الحكومية المتميزة ودليل الخدمات الاستباقية.

والتقى وفد الوزارة المقدم عبد الله يوسف جاسم العلي رئيس مركز شرطة المدينة الشامل، وعدد من ضباط المركز، الذين استعرضوا أبرز الخدمات الرقمية المبتكرة التي يقدمها مركز شرطة المدينة الشامل برأس الخيمة، والتي تتميز بالاستباقية والمرونة وسرعة الإنجاز في الأداء وفقًا لمحاور نظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات، بما ينعكس إيجابًا على مستويات السعادة وجودة الحياة في المجتمع.

وأكد المقدم عبد الله العلي أن شرطة رأس الخيمة حريصة كل الحرص على تبادل الخبرات وتعزيز نشر مفاهيم ثقافة المعرفة في العمل الحكومي وفقًا لمنهجية المعرفة التي تنتهجها وزارة الداخلية، وذلك من خلال إتاحة المجال أمام جميع الجهات والمؤسسات الحكومية للاطلاع على أفضل الممارسات وتبادل الخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأشاد وفد وزارة تمكين المجتمع بالخدمات الريادية والاستباقية التي يقدمها مركز شرطة المدينة الشامل برأس الخيمة في منطقة اختصاصه، والتي تعزز رضا المتعاملين والمجتمع وإسعادهم، متمنين استدامة منظومة العمل التكاملي في شرطة رأس الخيمة، بتقديم أجود الخدمات الشرطية التي تحقق الرفاهية وجودة الحياة في المجتمع.