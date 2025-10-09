"الشارقة الدولي للكتاب 2025" يجمع 118 دولة ويقدم أكثر من 1200 فعالية

الشارقة في 9 أكتوبر/ وام / كشفت هيئة الشارقة للكتاب خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بمقرها عن تفاصيل النسخة الـ 44 من معرض الشارقة الدولي للكتاب الذي يقام خلال الفترة من 5 حتى 16 نوفمبر المقبل في مركز إكسبو الشارقة تحت شعار "بينك وبين الكتاب".

ويجمع المعرض 118 دولة من حول العالم في مكان واحد يمثلها أكثر من 2350 ناشراً وعارضاً يقدمون ملايين العناوين والمؤلفات بمختلف لغات العالم ويستضيف أكثر من 250 مبدعاً وأديباً ومفكراً من 66 دولة عربية وأجنبية يقدمون أكثر من 1200 فعالية ثقافية وإبداعية وفنية.

وتنظم المعرض “هيئة الشارقة للكتاب” ويتضمن عددا من الفعاليات الجديدة لهذا العام إذ سيكون الزوار على موعد مع أكاديمية التواصل الاجتماعي "بوب أب" التي تعقد 24 جلسة تفاعلية يقودها مؤثرون وخبراء في الأدب والإعلام والفن والتكنولوجيا ومتجر "صيدلة الشعر" لتقديم "وصفات شعرية" مخصصة للزوار إضافة إلى محطة الحديث الصوتي "بودكاست" التي تستضيف برامج عربية شهيرة من دولة الإمارات العربية المتحدة والسعودية وعُمان.

ويمنح المعرض هذا العام زواره فرصة السفر إلى الجمهورية اليونانية والاطلاع على تاريخها وجمال فنونها وعمرانها وما قدمته تاريخياً للفكر والفلسفة الإنسانية إذ يحتفي باليونان ضيفَ شرف نسخته ال 44 مستضيفاً 58 دار نشر ومؤسسة ثقافية يونانية ومقدماً برنامجاً ثقافياً متنوعاً يشارك فيه نخبة من أبرز الكتّاب والشعراء والمترجمين والمسرحيين.

ويقدّم المعرض لعشّاق الأدب الغامض تجربة فريدة حيث يستضيف النسخة الرابعة من "مهرجان الإثارة والتشويق" خلال الفترة من 8 إلى 11 نوفمبر بمشاركة نخبة من الكتاب والمتخصصين في أدب الغموض والجريمة ويتيح المهرجان لجمهور المعرض فرصة الغوص في عوالم السرد المشوّق عبر جلسات حوارية وورش تفاعلية تكشف أسرار بناء الحبكة والإثارة في الأدب المعاصر.

حضر المؤتمر الصحفي سعادة أحمد بن ركاض العامري الرئيس التنفيذي للهيئة وسعادة باناجيوتيس كوجيو القائم بأعمال السفارة اليونانية ومحمد حسن خلف مدير عام هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون ومحمد العميمي المدير العام بالوكالة – الإمارات الشمالية لشركة "إي آند الإمارات" وخولة المجيني المنسق العام لمعرض الشارقة الدولي للكتاب ومنصور الحساني مدير إدارة خدمات النشر في هيئة الشارقة للكتاب إلى جانب جمع من الصحفيين وممثلي الوسائل الإعلامية.

وأكد سعادة أحمد بن ركاض العامري أن النسخة الـ44 من معرضِ الشارقةِ الدوليِّ للكتاب تنطلق تحت شعار "بينك وبين الكتاب" احتفاء بحالة التفاعل بين القارئ والكلمة حين يتحوّل الكتاب إلى مرآة يرى القارئ فيها نفسه ويجد في كل قراءة جديدة صورة مختلفة لذاته.

وقال إن معرض الشارقة الدولي للكتاب يقف كل عام شاهداً على رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الذي أكد أن الكتاب هو الفضاء الأرحب الذي تلتقي فيه الثقافات والحضارات وتتبادل المعارف والخبرات واليوم يواصل مشروعه برؤية متجددة بقيادة سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب التي أخذت على عاتقها مهمة تعزيز مكانة الشارقة مركزاً عالمياً لصناعة المعرفة وإطلاق مبادرات تدعم حضور الكتاب العربي على الساحة الدولية.

وقال محمد حسن خلف: إننا نعتز بشراكتنا الإعلامية مع هيئة الشارقة للكتاب وأن ننقل الصوت والصورة المشرقة لهذا الحدث الثقافي الكبير إلى العالم فقد كانت الهيئة وما زالت شريكاً إستراتيجياً لمشروع الشارقة الثقافي من خلال التزامها الدائم بتوثيق المنجز الثقافي للإمارة وتسليط الضوء على فعالياتها المتنوعة ويأتي معرض الشارقة الدولي للكتاب في طليعة هذه الفعاليات،بوصفه تظاهرة تعيد للكتاب رونقه ومكانته في وجدان المجتمع.

وقال محمد العميمي إن “إي آند الإمارات" تسعى إلى تمكين المجتمعات عبر توفير أحدث الحلول الرقمية والتقنيات المبتكرة ونرى في رعايتنا لهذا المعرض امتداداً لمسؤوليتنا تجاه المجتمع ودعماً للمبادرات التي تسهم في نشر المعرفة وترسيخ مكانة دولة الإمارات كحاضنة للثقافة والإبداع.

ويشهد البرنامج الثقافي للمعرض 300 فعالية يشارك في تقديمها 66 ضيفاً عالمياً من 19 دولة و62 ضيفاً عربياً من 20 دولة إلى جانب 30 متحدثاً إماراتياً يثرون المشهد الثقافي بخبراتهم وإبداعاتهم ويستضيف البرنامج الثقافي متحدثين من 10 دول تشارك للمرة الأولى هي أيسلندا وجاميكا ونيجيريا ومالي وتشاد وأنجولا وموزمبيق وغينيا وسنيغال وفييتنام.

وتتضمن فعاليات المعرض هذا العام 15 فعالية تخضع للتسجيل المسبق باللغتين العربية والإنجليزية منها: "دورة كتابة سيناريو المسلسل التلفزيوني" يقدمها: محمد سليمان عبدالملك ودورة "فن كتابة الرواية والقصة القصيرة" يقدمها عبدالوهاب الرفاعي وورشة “أطلق طاقاتك الإبداعية وتأمّل إرثك – ورشة في الكتابة الإبداعية” تقدمها الروائية العالمية الدكتورة نغوين فان كوي ماي وورشة "من المسودة النهائية إلى الكتاب المنشور – دور المحرر في عملية النشر" للمحررة الأدبية سانجيتا ميهتا وورشة "ماذا يفعل المترجمون حقاً؟ – فن الترجمة الأدبية" وتقدمها الأستاذة في جامعة إيموري ليزا ديلمان.

وفي إطار سعي المعرض لتوسيع دائرة التأثير الثقافي والمعرفي بأساليب مبتكرة تأتي أكاديمية التواصل الاجتماعي "بوب أب" لتكون منصة تفاعلية تجمع بين التعلم والإلهام والترفيه عبر 24 جلسة يقودها مؤثرون وخبراء في مجالات الأدب والإعلام والفن والتكنولوجيا.

وتنطلق خلال فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب أعمال النسخة الـ12 من مؤتمر الشارقة الدولي للمكتبات خلال الفترة من 8 إلى 10 نوفمبر بتنظيم هيئة الشارقة للكتاب وبالتعاون مع جمعية المكتبات الأمريكية “ALA” ويستقطب المؤتمر أكثر من 400 مشارك من أمناء المكتبات الأكاديمية والعامة والمدرسية والحكومية والخاصة من مختلف دول العالم.