حرة مطار الشارقة الدولي" تختتم مشاركتها في "وورلد فود إنديا" بالهند

نيودلهي في 9 أكتوبر/ وام / أكد سعود سالم المزروعي مدير هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي أن مشاركتنا في معرض "وورلد فود إنديا 2025" للصناعات الغذائية الذي عقد في العاصمة الهندية نيودلهي كان فرصة لفتح قنوات تعاون مع الشركات الهندية والعالمية واستعراض المزايا التنافسية للمنطقة الحرة لا سيما في ظل ما تقدمه من حوافز استثمارية وتسهيلات جاذبة كالخدمات اللوجستية والمساحات الملائمة للتصنيع وتخزين البضائع فضلا عن استدامة جهود الهيئة للحفاظ على مستوى تنافسي يمتاز بجودة عالية من حيث الخدمات المتكاملة التي تلبي احتياجات صناعة الأغذية وفقا لأعلى المعايير.

وقال في ختام مشاركة الهيئة في المعرض بحضور نخبة من المستثمرين والخبراء وصناع القرار من مختلف أنحاء العالم إن المشاركة في "وورلد فود إنديا" جاءت في إطار حرص الهيئة على التواجد في كبرى الفعاليات العالمية المتخصصة لعرض المزايا التنافسية التي تتمتع بها المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي وبنيتها التحتية المتطورة وموقعها الإستراتيجي وما تقدمه من حوافز وتسهيلات للمستثمرين في مختلف الصناعات ومنها الصناعات الغذائية مما يسهم في جذب المزيد من الشركات الرائدة في هذا القطاع وبما يؤكد حرص الهيئة على دعم جهود الدولة في تحقيق الأمن الغذائي تماشياً مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051.

واستعرضت الهيئة خلال الحدث الدولي الذي شهد مشاركة أكثر من 1700 عارض وما يزيد على 500 مشترٍ دولي، وممثلين من أكثر من 100 دولة من خلال منصتها الخدمات والحلول المتكاملة التي تدعم المستثمرين في قطاع الأغذية وما توفره من بنية تحتية متطورة تجذب المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع الذي يشهد نموًا عالميًا متسارعًا حيث تحتضن الهيئة أكثر من 500 من كبرى الشركات المتخصصة في مجال الصناعات الغذائية.

وقدمت المنطقة الحرة عرضًا شاملًا لما تتيحه للمستثمرين من مرافق حيوية وخدمات تنافسية وحلول استثمارية لتلبية متطلبات جميع المستثمرين في سلسلة التوريد الغذائي بما يمكنهم من القيام بأعمالهم ‏بكل سهولة ويسر فضلا عن مرافق ومخازن ومستودعات تتكيف وفق متطلبات كل صناعة بحد ذاتها بمعايير وخدمات لوجستية عالمية بالإضافة إلى موقع جغرافي استراتيجي قريب من المطارات والأسواق الهامة.