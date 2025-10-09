" الإمارات للفضاء" تدشن منصتها الرقمية المبتكرة خلال "جيتكس جلوبال 2025"

أبوظبي في 9 أكتوبر/وام/ تطلق وكالة الإمارات للفضاء منصتها الرقمية لخدماتها، في خطوة استراتيجية نحو تصفير البيروقراطية الحكومية وتعزيز التحول الرقمي، وذلك على هامش مشاركتها في معرض “جيتكس جلوبال 2025”، أكبر حدث تقني وريادي في العالم، والذي يقام من 13 إلى 17 أكتوبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي.

وأكد سعادة المهندس سالم بطي القبيسي، المدير العام لوكالة الإمارات للفضاء، أن إطلاق المنصة الرقمية يمثل محطة مهمة في مسيرة التحول الذكي، مشيراً إلى أنها صُممت لتكون بوابة موحدة تضع الخدمات الفضائية في متناول مختلف فئات المتعاملين من مستثمرين ورواد أعمال وشركات ناشئة، بما يعزز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للفضاء.

وقال إن الوكالة تحرص على دعم الاستراتيجيات الوطنية، وفي مقدمتها مبادرة “تصفير البيروقراطية الحكومية”، من خلال تبني حلول رقمية مبتكرة تُسهم في تسريع الإجراءات وتقليل الوقت والجهد، بما ينعكس إيجاباً على منظومة اقتصاد الفضاء الوطني ويحفّز الابتكار والاستثمار في هذا القطاع الحيوي.

وأوضح أن المنصة الرقمية تجسد رؤية حكومة دولة الإمارات في إلغاء المعاملات الورقية وتقليص الإجراءات التقليدية، عبر اعتماد نظام رقمي متكامل يتيح تسريع إصدار التراخيص والتصاريح الفضائية، وتسهيل رحلة المتعامل ومتابعتها إلكترونياً، إضافة إلى توفير بيئة رقمية داعمة للاستثمار والابتكار عبر واجهة تفاعلية وخدمات مخصصة تسهّل على رواد الأعمال والشركات الناشئة إطلاق مشاريعهم ضمن منظومة تنظيمية مرنة ومحفزة.

وتتيح المنصة للمتعاملين الحصول على التراخيص الفضائية بسهولة من خلال أربع خطوات تشمل، التسجيل باستخدام الهوية الرقمية (UAEPASS)، وتعبئة النموذج الرقمي، ومراجعة الطلب من قبل فريق الوكالة، وإصدار الرخصة بشكل رقمي وإشعار المتعامل مباشرة.

وخلال مرحلة الإطلاق التجريبي، منحت وكالة الإمارات للفضاء أول رخصة رقمية عبر النظام الجديد لشركة “سبيس 42”، التي أكدت أن تجربة التقديم كانت سلسة وسهلة الاستخدام، ومكنت الفريق من استكمال الطلب في وقت قياسي.

وستعرض الوكالة خلال مشاركتها في “جيتكس جلوبال 2025” أبرز مشاريعها ومبادراتها المستقبلية لتعزيز تنافسية القطاع الفضائي الوطني، إلى جانب تقديم تجربة تفاعلية مباشرة للمنصة الرقمية والخدمات الذكية الداعمة لمسار التحول الرقمي في القطاع. وتُعد المنصة رافعة استراتيجية لترسيخ مكانة دولة الإمارات كوجهة رائدة في الأنشطة الفضائية التجارية والعلمية، وبناء اقتصاد معرفي قائم على الابتكار والعلوم المتقدمة، بما يتماشى مع مستهدفات “مئوية الإمارات 2071”.

كما تتيح عبر موقعها الإلكتروني الرسمي إمكانية البدء في المشاريع الفضائية والاستفادة من الموارد الرقمية والخدمات الإرشادية التي توفرها لدعم الابتكار وتنمية قطاع الفضاء الوطني.