"بيت الخير" تنفق 142,3 مليون درهم في الربع السنوي الثالث

دبي في 9 سبتمبر /وام/ أعلنت جمعية بيت الخير أن إنفاقها حتى نهاية سبتمبر من هذا العام بلغ 142 مليونا و390 ألفا و427 درهما توزعت إلى 65 مليونا و509 آلاف و609 أنفقت من أموال الزكاة و76 مليونا و880 ألفا و818 من أموال الصدقات وإيرادات الجمعية من الوقف والموارد الموازية.

وشهد الربع السنوي الثالث من عطاء الجمعية قفزة مهمة في مشاريع الدعم الإنساني ليصل إلى 89 مليونا و73 ألفا و772 درهما .

وبلغ ما قدمته "بيت الخير" كمساعدات طارئة 69 مليونا و507 آلاف و766 درهما .

ولأول مرة في تاريخ الجمعية حقق مشروع "علاج" طفرة في العطاء والأداء حيث بلغ إنفاقه حتى نهاية سبتمبر 14 مليونا و934 ألفا و532 درهما قدمت لمساعدة المرضى المقيمين .

